Scandal imens pe banii românilor. Totul a ponit de la declarația ministrului Finanțelor, Florin Cîțu. Acesta a dezvăluit ce bani a împrumutat și ce va face cu ei.

Olguța Vasilescu l-a distrus pe Băsescu

Olguța Vasilescu a reacționat dur după ce Traian Băsescu l-a atacat pe Florin Cîțu. Ministrul Finanțelor a spus că România a atras 3,3 miliarde euro de pe pieţele externe de capital la costuri atractive în contextul propagării pandemiei COVID-19, iar fondurile aferente acestei tranzacţii au intrat în conturile Trezoreriei pe data de 26 mai.

După această declarație, fostul președinte, Traian Băsescu s-a dezlănțuit. ”Dacă Cîțu a împrumutat 3,2 miliarde de euro ca să îi dea la pensii și la alocații, e un criminal! Omul se duce cu ei la alimentară, banii se duc. Trebuie să îi bage în investiții. După Ialomițianu, Cîțu e cel mai bun ministru de Finanțe din România. Bine, amândoi sunt sub Stolojan, care nu poate fi egalat”, a spus Băsescu.

Ieșiea europarlamentarului a scos-o din minți pe Lia Olguța Vasilescu. Fostul ministru al Muncii l-a atacat dur pe peședintele de onoare al PMP. ”L-ati votat de doua ori sa va fie presedinte si el spune ca e un act criminal ca sa primesti o pensie mai mare, ca te duci cu ea la alimentara!

Iar a aparut la tv sa minta in ultimul hal. Am auzit ca cioclul propus director de spital pe la Neamt era din PMP, bonus pentru sustinerea PNL in parlament! Mi se pare adecvat!”, a scris Olguța Vasilescu pe pagina de Facebook.