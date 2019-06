Prezentăm mai jos mesajul postat de Traian Băsescu pe Facebook:

„Licheaua în politică sau vorba lui Iohannis: ghinion!

Rar se întâmplă ca o lichea politică să plătească ceva. Licheaua din politică pleacă din partid la alt partid, unde, de regulă, este primită cu o funcţie dar şi cu obligaţia de a fi harnic în spaţiul public în a murdări cât mai consistent posibil partidul, dar şi pe cei din conducerea partidului din care a plecat.

Licheaua nu are limite, nu are scrupule, nu are decenţă. Îl mână doar interesul de a se dovedi util noilor stăpâni politici, dar şi presei care degrabă îl ridică la rangul de stea a partidului din care a plecat, desi el este doar un „neica nimeni” politic. Desigur, imediat ce începe să-şi debiteze mizeriile este etichetat de unii jurnalişti ca fiind un „fost apropiat” al foştilor şefi politici.

Şi ce credeţi că păţeşte licheaua într-o zi. Fostul lui şef, cel care îl pusese pe listă la Senat imediat după el, pleacă din Senatul României la Parlamentul European. Licheaua pur şi simplu înnebuneşte, se agită, îşi revendică locul de Senator al partidului pe care l-a părăsit şi l-a denigrat, încearcă, fără succes, să găsească o organizaţie care să falsifice acte şi să confirme că el, licheaua, a muncit neştiut de nimeni într-o micuţă organizaţie teritorială pentru partid, în timp ce la televizor umilea liderii şi partidul pe listele căruia a candidat pe locul 2 la Senat la Bucureşti.

Nimic nu merge.

Licheaua face o ultimă încercare. Fără nominalizare de la partid, obligatorie după lege, depune o contestaţie la Parlament şi încearcă să convingă Comisia Juridică din Senat că el este următorul după demisionarul bruxellizat, mizând pe ura sinceră a pesediştilor faţă de proaspătul transferat în Capitala Uniunii Europene. Nici aşa n-a mers. Cazanciuc dă cu contestaţia Numărului 2 de pământ şi-şi convinge colegii că legea nu poate fi încălcată.

Ce nenorocire, Cristescule! Din om fără serviciu erai să ajungi senator. Uneori, chiar şi lichelele îşi primesc răsplata. Asta-i viaţa, Cristescule!”, a spus Traian Băsescu pe Facebook.

Traian Băsescu a fost ales în 2016 senator PMP de București și în mod normal ar trebui să preia funcția vacantă din Senat următorul candidat de pe lista PMP depusă la alegeri, adică Radu Cristescu. Numai că Radu Cristescu a plecat cu scandal din PMP în 2018 și de atunci a intrat în război deschis cu Băsescu și cu liderul PMP Eugen Tomac. Cristescu chiar a depus un denunț la Parchetul General împotriva lui Băsescu și acum se află în Partidul România Unită.

