Traian Băsescu a primit diagnosticul! Fostul președinte a recunoscut: M-am simțit foarte rău

Așadar, Traian Băsescu a fost întrebat la România TV despre starea lui de sănătate. Cu acest prilej, fostul președinte a ținut să sublinieze că este „departe de a fi pe moarte”, ci nu cum a fost prezentat de „toate televiziunile”.

„Foarte bine, domnule Ciutacu. Nu-s pe moarte, aşa cum m-aţi prezentat nu numai dvs, ci toate televiziunile. Sunt departe de a fi pe moarte. Mă simt foarte bine”, a spus Traian Băsescu.

„A fost un colaps de sănătate pe fond de infecţie care îmi trecuse în sânge”

De asemenea, acesta a explicat și că s-a simțit într-adevăr foarte rău iar medicii „au stabilit un diagnostic de pneumonie acută”.

„Domnule Ciutacu, dumneavoastră dacă aţi fi într-o situaţie ca a mea, aţi putea sta acasă la Bruxelles să vă lăsaţi soţia singură acasă? M-am simţit foarte rău. Am stat o săptămână în Spitalul Militar din Bucureşti, sapte zile sub tratament cu un diagnostic de bronhopneumonie acută.

După șapte zile am venit acasă, am mai stat o săptămână. Mi s-a părut că m-am restabilit. Am plecat la Bruxelles unde a fost un colaps de sănătate pe fond de infecţie care îmi trecuse în sânge. La Bruxelles au stabilit un diagnostic de pneumonie acută”, a completat Băsescu.

Conform declarației făcute de fostul președinte, tratamentul a fost unul puternic, cu antibiotice şi cortizon. Acum, spune el, se simte foarte bine și s-a întors în România.

„Am primit un tratament puternic cu antibiotice şi cortizon, în Belgia, la Spitalul Universitar unde am fost tratat tot cu antibiotice. Mă simt bine şi am venit să particip la rezolvarea problemelor pe care le am acasă”, a conchis fostul președinte.

Declarația făcută anterior de Băsescu

Traian Băsescu a anunțat clar și răspicat că nu demisionează din Parlamentul European pe motiv că atunci când a fost ales, anunțul CNSAS-ului privind problemele sale din trecut cu Securitatea era deja public. Acesta a mai explicat că decizia Justiției nu este corectă în cazul său, deoarece nu a dat nicio informație despre declarații sau atitudini politice.

„Reușesc să fiu zglobiu. Mă mișc, e foarte bine. Am avut o pneumonie netratată la vreme și recomandarea medicilor este ca cel puțin până în data de 10 să evit orice aglomerație ca să nu așeze peste tratamentul care s-a făcut un covid. Recomandarea, printre altele, a fost să nu merg în aeroporturi, în avioane, să port mască tot timpul”, a transmis Traian Băsescu joi după-amiază.