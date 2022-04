Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, fostul președinte al României a declarat că dacă Ucraina cade, atunci țara noastră poate fi una dintre următoarele ține ale lui Vladimir Putin. Traian Băsescu mai spune că România are o mare vulnerabilitate, referindu-se la capacitatea Rusiei la Marea Neagră.

”România s-a așezat în tribune și mănâncă popcorn. Ce nu înțelegem noi este că dacă Ucraina cade, următorii putem fi noi. (…) România are una dintre cele mai mari vulnerabilități, având în vedere capacitatea Rusiei la Marea Neagră”, spune fostul președinte pentru sursa anterior citată.

Traian Băsescu ar fi reintrodus stagiul militar obligatoriu

Fostul șef al statului a adăugat că el ar fi reintrodus stagiul militar obligatoriu pentru tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani, subliniind că România nu ar trebui să stea neutră și să aștepte să fie apărată de ”alții”.

Traian Băsescu a mai spus că România ar trebui să lupte în Ucraina, dar nu cu trupe, ci ar trebui să pună la dispoziție mijloace militare defensive așa cum au făcut-o și alte popoare.

”România ar trebui să lupte în Ucraina, nu cu trupe, dar ar trebui să pună la dispoziție mijloace militare defensive de care dispune, pentru a-i ajuta pe ucraineni să nu piardă acest război. Au făcut-o balticii, au făcut-o polonezii, România stă, chipurile, neutră și s-a lansat într-o poveste de genul să vină aliați, să vină alții să ne apere, că noi facem cozi la pașapoarte. Suntem prea pasivi la ce se întâmplă în Ucraina, eu aș fi reintrodus și stagiul militar obligatoriu pentru tinerii între 18 și 35 de ani”, a mai declarat fostul președinte al României, Traian Băsescu.

Vasile Dîncu a anunțat că nu se pune problema de reintroducerea stagiului militar obligatoriu

Aflat într-o vizită la Bobocu, ministrul Apărării Naționale a susținut și o declarație de presă, în cadrul căreia a precizat că stagiul militar obligatoriu nu va fi reintrodus în România.

Vasile Dîncu spune că Armata Română are în vedere alte variante pe bază de voluntariat pentru tinerii care sunt interesați de acest domeniu.

”S-a lansat sistemul de voluntariat anul trecut dar nu a fost prea atractiv. Am optimizat acest sistem, am venit cu noi prevederi, am mărit salariul, beneficiul financiar pe timpul şcolarizării şi am mărit şi salariul pe care îl ia un voluntar când nu participă la instruiri, s-a ajuns la un optim aşa că anul ăsta am făcut o cerere pentru 444 de locuri de muncă şi am avut 1400 de candidaţi cu dosare bune, deci exista o adresabilitate. De asemenea am primit pe Facebook şi pe Tik-Tok cereri de la tineri care îşi doresc o pregătire militară de bază. Sunt tineri care vor să facă asta dar într-un sistem modern. Nu va mai fi un stagiu cum era armata obligatorie, cred că vom face în stagii de 3-4 luni special pentru tineri, să aibă o pregătire militară, o pregătire de bază”, a declarat ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu.