Primarul din Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Ucrainei, a fost găsit împușcat mortal. Este vorba de Konstantin Pavlov. Primarul era în vârstă de 48 de ani al oraşului ucrainean Krivoi Rog. Acesta a fost descoperit mort, duminică, într-o baltă de sânge, având o plagă prin împușcare.

Anunțul morții lui a fost făcut chiar de către preşedintele țării, Volodimir Zelenski. Primarul găsit mort conducea chiar orașul natal este Krivoi Rog.

Trupul lui Konstantin Pavlov a fost găsit pe veranda casei sale de la țară de către o cunoștință. Lângă el era o armă. Alarma a fost dată de soția sa, care era pe litoral. Ea s-a îngrijorat că soțul său nu mai putea fi contactat, potrivit agenției UNIAN.

Președintele Ucrainei a promis că va urmări personal investigațiile

Poliția a deschis o anchetă, iar preşedintele Zelenski a promis că va urmări personal investigațiile. Zelenski a devenit popular jucand intr-un film care se numea „Slujitorul Poporului”, care a rulat in Ucraina in trei serii importante, in care a fost producator executiv, nu doar actor, si in care interpreta un profesor de scoala, Vasili Holoborodko, cel care, la un moment dat, furios in fata elevilor vitupereaza impotriva coruptiei si a oligarhilor din Ucraina, impotriva sistemului anchilozat care face ca cetateanul ucrainean sa traiasca prost.

Krivoi Rog este un important centru industrial situat în sud-estul Ucrainei. Primarul Konstantin Pavlov fusese ales în decembrie anul trecut, dar nu era din aceeași tabără politică cu președintele Zelenski, ci reprezenta un partid prorus. De altfel, în turul al doilea îl învinsese chiar pe candidatul partidului prezidențial.

Moartea primarului intervine în condițiile în care ciocniri violente între forţele de ordine şi protestatari au avut loc sâmbătă seară chiar lângă biroul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, din cauza unui plan care oferă un statut special regiunii Donbas, controlată de separatiştii pro-ruși.

Cancelarul german Angela Merkel se va duce săptămâna viitoare la Moscova, iar duminica viitoare este așteptată la Kiev, iar discuțiile se vor referi, fără îndoială, și la tensiunile din estul separatist al Ucrainei.