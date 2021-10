Tragedie în Taiwan! Zeci de persoane și-au pierdut viața într-un incendiu (FOTO)

Presa internațională informează că incendiul a avut loc la ora locală 14:54 în orașul Kaohsiung din districtul Yancheng. Acesta a avut loc între o clădire rezidențială și una comercială.

Autoritățile au informat, în primă fază, că există doar șapte persoane care și-au pierdut viața, însă șeful pompierilor avertiza că se așteaptă ca numărul victimelor să fie mult mai mare.

Agenția Centrală de Știri din Taiwan spune că peste 100 de rezidenți locuiau în clădirea cuprinsă de flăcări, subliniind că mulți dintre ei erau vârstnici.

BREAKING: At least 46 people killed, 41 others injured in fire incident at a building in southern Taiwan. pic.twitter.com/o1Y4DVkrXT

