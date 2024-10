Fratele Madonnei, Christopher Ciccone, s-a stins din viață la 63 de ani

Christopher Ciccone a decedat vineri, în Michigan, din cauza cancerului, a confirmat duminică purtătorul său de cuvânt pentru The Post. Soțul său, stilistul britanic Ray Thacker, a fost prezent „cu fidelitate alături” în ultimele momente.

Moartea lui Christopher intervine la doar două săptămâni după ce și-a pierdut mama vitregă, Joan Clare Ciccone, mama Madonnei, care s-a stins din viață după o lungă luptă cu cancerul. De asemenea, frații săi au suferit și pierderea fratelui Anthony Ciccone, decedat în februarie 2023.

Christopher era un artist talentat, decorator de interior și designer, având rolul de director de artă la turneul mondial Blond Ambition al Madonnei în 1990, precum și de director de turneu pentru The Girlie Show în 1993.

În plus, a regizat videoclipuri muzicale pentru artiști de renume, precum Dolly Parton și Tony Bennett, în anii ’90.

Relația dintre cei doi frați a fost tensionată

Relația dintre cei doi frați a fost tensionată, subiect abordat de Christopher în cartea sa din 2008, „Life With My Sister Madonna”, care a devenit bestseller New York Times.

Christopher a declarat că, în interviul său din 1991 cu publicația The Advocate, Madonna a afirmat că el este gay și că ei au fost întotdeauna cei mai apropiați membri ai familiei.

„Fratele meu Christopher este gay, iar el și cu mine am fost întotdeauna cei mai apropiați membri ai familiei mele”, afirma ea.

Christopher l-a acuzat, de asemenea, pe Guy Ritchie, fostul soț al Madonnei, că ar fi homofob, acesta fiind căsătorit cu ea între 2000 și 2008. De asemenea, el a menționat că „punctul de cotitură” în relația sa cu câștigătoarea premiului Grammy a avut loc atunci când ea a filmat documentarul „Truth or Dare” în mormântul mamei lor, în 1991.

„Cred că, în cele din urmă, este o persoană singură și, din păcate, este cu adevărat singură în vârf”, a adăugat Christoper despre sora sa.

Reprezentantul Madonnei, Liz Rosenberg, a declarat la acea vreme pentru Associated Press că cântăreața nu a citit totul și a considerat „foarte supărător” faptul că Christopher „a decis să vândă o carte bazată pe sora lui”.

Rosenberg a menționat că este de părere că Madonna s-a resemnat cu ideea că relația lor nu este una apropiată și plină de iubire.