Diana Șoșoacă este acum subiectul unor discuții aprinse pe scena politicii românești. În acest context, Dan Andronic, jurnalist și consultant politic, susține că Șoșoacă nu este decât un politician care exploatează vulnerabilitățile electoratului român.

Cu o retorică agresivă și o abilitate de a capta atenția, Șoșoacă reușește să influențeze voturile, determinând liderii AUR să se adapteze și să reacționeze la aceste provocări.

Dan Andronic, jurnalist și consultant politic, afirmă că Diana Șoșoacă nu reprezintă un fenomen în politica românească, considerând-o mai degrabă un politician care exploatează fricile românilor. Cu o abordare similară celei a lui Corneliu Vadim Tudor, Șoșoacă își susține afirmațiile fără a accepta argumente contrare, manifestând un stil provocator și o abilitate verbală greu de stăvilit.

„Diana Șoșoacă este un fenomen pentru politica românească, spun mulți privitori ai scenei politice. Am avut ocazia să o văd într-un podcast zilele trecute și vă pot spune ce am înțeles din prestația ei.

Andronic observă că impactul ei asupra electoratului AUR este semnificativ, estimând că aceasta ar putea atrage între 5-6% din voturi, având o prezență mai dinamică decât liderul George Simion.

Simion se vede obligat să gestioneze creșterea AUR cu mai multă responsabilitate, lansând inițiative economice și dorind să dovedească că partidul său nu este extremist. Această abordare îi afectează electoral, având în vedere că o parte din electorat a migrat către Șoșoacă.

Dan Andronic subliniază că, în fața unor mesaje care promovează teorii ale conspirației, cei care o susțin caută afirmații alarmante, ceea ce o face pe Șoșoacă o figură spectaculoasă în peisajul politic românesc, cu nimic de pierdut și multe de câștigat.

Nu are nimic de pierdut. Doar de câștigat”, concluzionează Dan Andronic.

Diana Șoșoacă este o apariție spectaculoasă, joacă bine pe scena politică rolul Nebunului Regelui, are un debit verbal greu de stăvilit și mulți adepți. Dacă era în SUA ar fi făcut avere ca predicator. În România este mult mai profitabilă politica…

Europarlamentarul a fost prezent miercuri, 2 octombrie, la podcastul „Hai LIVE”, moderat de jurnalistul Robert Turcescu, pe canalul de YouTube „HAI România”. La discuțiile abordate în podcast a participat și Dan Andronic, jurnalist și istoric.

În emisiune, Diana Șoșoacă a discutat despre pașii pe care i-ar urma în cazul în care ar câștiga alegerile prezidențiale, menționând că domeniul economic este adesea un subiect central în campaniile electorale.

„Nu de puține ori, eu am fost și președinte și premier pentru România, atât cât am putut eu. Am încercat să iau legătura, să închei relații cu politicieni din țările vecine, de prin Asia și așa mai departe.

Toate astea când Klaus Iohannis era prin Africa cu soția. Ce a reieșit din aceste deplasări ale președintelui? Ce oportunități au acum oamenii de afaceri români după ce Iohannis a s-a plimbat prin lumea asta?”, spune Șoșoacă în cadrul podcastului.