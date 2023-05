Presa americană relatează că o furtună de praf a provocat o tamponare în lanț între zeci de mașini pe o autostradă din statul Illinois. În urma ciocnirii au fost înregistrate zeci de victime, au transmis autoritățile.

De asemenea, cel puțin două camioane au luat foc, notează CNN.

Departamentul Transporturilor din Illinois a informat că accidentele care au avut loc pe autostrada principală I-55 au dus la închiderea interstatalei în Sangamon și Montgomery.

Sursa menționată notează că autostrada interstatală nord-sud din Illinois I-55 leagă St. Louis, Missouri de zona metropolitană Chicago.

Căpitanul Ryan Starrick, de la Poliția statală Illinois, a declarat că cel puțin „40 până la 60 de mașini cu pasageri” au fost implicate în accidente și au fost raportate „decese multiple” și peste 30 de persoane au fost spitalizate.

„Autostrada interstatală 55 din sudul comitatelor Sangamon și nordul Montgomery rămâne închisă în ambele sensuri din cauza numeroaselor tamponări produse din cauza unei furtuni de praf, ce a redus considerabil vizibilitatea”, a transmis Departamentul de Transport din Illinois.

De asemenea, Serviciul Național de Meteorologie din Lincoln, Illinois, a emis deja o „avertizare de furtună violentă de praf”.

„Se așteaptă ca vizibilitatea să fie foarte limitată. Este posibilă scăderea bruscă a vizibilității până aproape de zero. Condițiile de călătorie vor fi periculoase și pot pune viețile în pericol. Vântul în întreaga regiune a ajuns la rafale între 56 și 72 km pe oră”, a transmis Serviciul Național de Meteorologie din Lincoln.

Mai mult, Serviciul Național de Meteorologie din Lincoln a subliniat că persoanele cu probleme respiratorii nu ar trebui să iasă afară. Potrivit meteorologilor, acestea ar trebui să rămână la adăpost până trece furtuna.

Interstate 55 in southern Sangamon and northern Montgomery counties remains closed in both directions because of numerous crashes caused by a dust storm, which has greatly reduced visibility. (photo via @wics_abc20) pic.twitter.com/rYbWKndJa6

— IDOT_Illinois (@IDOT_Illinois) May 1, 2023