Tragedie în Filipine! Un jurnalist, corespondent local al Reuters şi câştigător al Premiului Pulitzer pentru o campanie a acestei agenţii, a fost împuşcat în cap şi a murit, miercuri.

Este vorba despre jurnalistul filipinez Jesus Malabanan, în vârstă de 58 de ani, care a relatat despre campania de combatere a drogurilor lansată de către preşedintele Rodrigo Duterte.

Jesus Malabanan a fost împuşcat în cap şi declarat decedat miercuri seară la sosirea la spitalul din Calbayog, oraş aflat la 482 kilometri sud-est de Manila. Anunţul a fost făcut joi de către poliţia locală.

Jurnalistul de 58 de ani era reporter pentru un cotidian filipinez de limbă engleză, precum şi pentru o televiziune de ştiri din capitala Filipinelor, Manila.

Jesus Malabanan era şi corespondent local pentru agenţia de presă Reuters, care în 2018 a câştigat Premiul Pulitzer, categoria reportaj internaţional, pentru “relatarea neobosită care a expus campania de ucideri brutale din spatele războiului contra drogurilor al preşedintelui Rodrigo Duterte”, notează agenţia dpa.

The Pampanga Press Club condemned the killing and urged the Philippine National Police to get Malabanan’s killers and put them behind bars.

