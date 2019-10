”Sunt un om puternic, sunt lider de partid, sunt candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Un om puternic poate să își ducă echipa spre victorie. Au câștigat o bătălie, dar nu au câștigat războiul. Eu cred că ceea ce va urma va demonstra că PSD va câștigat alegerile prezidențiale. Mă îngrijorează ceea ce urmează de mâine, ce va face viitorul guvern pentru oameni. Eu cred că ne-am făcut datoria, am avut rezultate, nu performanțe. Am avut o guvernare eficientă. Plec după un an și 8 luni și pot să mă uit în ochii oamenilor și să spun că nu am luat decizii împotriva oamenilor, ci pentru oameni.

Este dureros să spun că am fost urâtă. Am pierdut pentru că am fost trădați din interiorul partidului. Am fost trădați de oameni care au câștigat un mandat sub sigla PSD și au trădat. Nu pot să îmi vând partidul, așa cum fac altii. Unii vor să distrugă PSD, iar asta se poate observa.”, a spus Dăncilă.

Aceasta spune că cei care au trădat PSD au fost înșelți de Victor Ponta.

”Nu mi s-au cerut favoruri politice, nici mize financiare. Cred că li s-au promis de Victor Ponta că îi va duce la guvernare, că li se va oferi posturi de ministru. Vor vedea că i-a înșelat, ca de fiecare dată.”, a declarat Viorica Dăncilă, joi seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

