Este vorba despre oraşul Vò, situat în nordul Italiei, zona cea mai afectată de pandemia de coronavirus din această ţară.

Autorităţile de acolo au reuşit să oprească răspândirea Covid-19 printre locuitori prin testarea şi retestarea tuturor persoanelor din localitate, indiferent dacă afișau sau nu simptome de infecție, urmată de impunerea strictă a carantinei în cazul celor cu rezultat pozitiv.

Andrea Crisanti, expert în boli infecțioase la Imperial College din Londra, care participă la experimentul din Vò, a îndemnat țările care au limitat testarea, cum ar fi Marea Britanie sau Statele Unite, să urmeze exemplul din micul oraş italian şi să crească numărul de testări.

„În Marea Britanie, există numeroase infecții care sunt complet ignorate. Am reușit să ținem sub control epidemia aici pentru că am identificat și eliminat cazurile de infecții fără simptome, apoi le-am izolat. Asta face diferența”, a declarat acesta pentru Financial Times, scrie digi24.ro.

Cum au acţionat autorităţile în Vò

Prima rundă de testare a avut loc la finalul lunii februarie, când au fost testaţi toţi locuitorii localităţii. S-a descoperit că 3% din cei 3.300 de locuitori erau infectați, deși jumătate din purtătorii virusului erau asimptomatici. După izolarea tuturor celor infectați, a doua rundă de testare a dezvăluit că doar 0,3% din populație era infectată.

Extrem de important este că, în a doua rundă de testare, au fost descoperiţi cel puțin șase oameni care erau purtători ai virusului, dar nu prezentau simptome. „Dacă nu ar fi fost băgați în carantină, infecția ar fi revenit”, spune Andrea Crisanti.

Această abordare a fost promovată intens şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în ultima perioadă. „Mesajul nostru este: Testați, testați, testați”, declara luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful OMS.

