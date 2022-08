Un nou virus pune pe jar planeta! Zeci de persoane au fost deja infectate

În total, în provinciile chineze Shandong și Henan au fost descoperite 35 de infecții umane legate de henipavirusul Langya, care poate fi transmis de la animale la oameni. Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) din Taiwan a declarat că Taipei va stabili o metodă de testare a acidului nucleic pentru a identifica virusul zoonotic Langya și pentru a monitoriza răspândirea acestuia, potrivit presei.

Un studiu intitulat „A Zoonotic Henipavirus in Febrile Patients in China” (Un henipavirus zoonotic la pacienți febrile din China), publicat în New England Journal of Medicine, arată că în China a fost identificat un nou henipavirus asociat cu o boală umană care cauzează febră.

Investigația a identificat 35 de pacienți cu infecție acută cu henipavirusul Langya în provinciile chineze Shandong și Henan, și că 26 dintre ei au fost infectați doar cu virusul Langya, fără alți agenți patogeni.

Chuang a declarat că cei 35 de pacienți din China nu au avut contacte apropiate între ei sau un istoric de expunere comun, iar urmărirea contactelor nu a arătat nicio transmitere virală între contactele apropiate și familie, sugerând că infecțiile umane ar putea fi sporadice.

Simptomele specifice ale acestei boli

Cei 26 de pacienți au prezentat simptome, inclusiv febră, oboseală, tuse, pierderea poftei de mâncare, dureri musculare, greață, dureri de cap și vărsături. De asemenea, aceștia au prezentat o scădere a numărului de globule albe din sânge. un număr scăzut de trombocite, insuficiență hepatică și insuficiență renală.

Transmiterea de la om la om a virusului nu a fost raportată, a declarat duminică directorul general adjunct al CDC din Taiwan, Chuang Jen-hsiang, care a precizat însă, în același timp, că CDC nu a stabilit încă dacă virusul poate fi transmis între oameni și a avertizat populația să fie foarte atentă la actualizările ulterioare privind virusul.

Au fost efectuate teste printre animale

Oferind detalii despre ancheta serologică efectuată pe animalele domestice, el a spus că 2% dintre caprele testate și 5% dintre câinii testați au fost pozitivi.

Rezultatele testelor efectuate pe 25 de specii de animale sălbatice sugerează că șoriciul (un mamifer insectivor de mici dimensiuni, asemănător cu un șoarece) ar putea fi un rezervor natural al henipavirusului Langya, întrucât virusul a fost găsit la 27% dintre subiecții șoriciului, a declarat directorul general adjunct al CDC.

Virusul Langya este un virus recent detectat și, prin urmare, laboratoarele din Taiwan vor avea nevoie de o metodă standardizată de testare a acidului nucleic pentru a identifica virusul, astfel încât infecțiile umane să poată fi monitorizate, dacă este necesar, a adăugat Chuang, scrie The Economic Times.