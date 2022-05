Și iată, apropo de noul concept: ”Cea mai mare realizare a anului trecut este validarea Noului Format Profi, pe care l-am testat pentru mai bine de jumătate de an”, declară Andrei Bica pentru Capital.

Succes după succes

Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Andrei Bica: – Cea mai mare realizare a anului trecut este validarea Noului Format Profi, pe care l-am testat pentru mai bine de jumătate de an. În Q3 2021 am luat decizia ca toate magazinele Profi să fie deschise pe acest nou format şi să adaptăm magazinele existente la acest format, cu o viteză de 150 de magazine pe an. Noul format Profi are rezultate poztive evidente, atât în atragerea clienţilor, în vânzări semnificativ mai mari, cât şi în Cash EBITDA pentru magazinele cu o minimă maturitate după remodelare.

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

A.B: – Am doar 12 luni în Profi, dar sunt extrem de mândru de câteva schimbări majore introduse în acest interval de timp. Cel mai mare proiect este cel de automatizare a proceselor Profi. Am început în finance, ca proof of concept, unde am digitalizat reconcilierile cu furnizorii prin implementarea unei platforme de litigii comerciale la care avem deja un grad de aderare foarte mare din partea furnizorilor, iar din decembrie 2021 avem o întreagă echipă de RPA care simplifică și automatizează toate procesele Profi (operaţionale, comerciale şi back office). Pe lângă digitalizare, aş menţiona alte două schimbări pe care le consider extrem de importante, respectiv focusul pe cash flow (curent, dar mail ales forecast) şi crearea unei echipe de business partnering care ajuta business-ul să ia decizii bazate pe date şi analize.

Ce vine anul acesta

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

A.B: – Extrem de importante sunt proiectele de digitalizare. Vom lansa oficial aplicaţia Profi, diferită de alte aplicaţii similare existente pe piaţă, care este extrem de interactiva şi cu promoţii dedicate. Ea se poate deja găsi în versiunea beta în app stores. Mai mult, vom începe în curând activitatea de home delivery, şi vor urmă multe alte iniţiative digitale. Ca să mă întorc la finance, am două priorităţi: a) să susţinem dezvoltarea accelerată a expansiunii şi modernizării reţelei Profi cu decizii bazate pe date şi finanţare adecvată, şi b) să automatizăm în ritm accelerat procesele şi rapoartele financiare pentru a facilita echipelor financiare să se focuseze mai degrabă pe analiza decât pe generarea datelor.

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

A.B: – Schimbarea permanentă a restricţiilor de funcţionare a magazinelor şi implicit necesitatea de a ne adapta în consecinţă, atât personalul din magazine, cât şi procesele operaţionale; anumite probleme apărute pe lanţul de aprovizionare. Spre sfârşitul anului trecut, inflaţia galopantă a generat orientarea clienţilor mai ales către produse promoţionale.

C: – De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

A.B: – Aşa cum menţionăm mai sus, schimbarea frecvenţă a regulilor jocului în ceea ce priveşte programul de funcţionare a magazinelor nu ne-a făcut viaţa foartă uşoară, dar ne-a stimulat capacitatea de adaptare şi flexibilizare.

Schimbarea, motorul progresului

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

A.B: – Să se gândească mereu la cum se va adapta la schimbările previzibile în activitatea pe care o desfăşoară; să prioritizeze flexibilitatea în gândire şi folosirea punctelor sale forte pentru a fi gata pentru aceste schimbări. Să ştie să culeagă informaţii relevante şi să folosească datele disponibile pentru a lua decizii. Şi nu în ultimul rând, să-şi crească rezistenta la stresul generat de schimbările inevitabile în societate şi business, să-şi dea voie să greşească, dar să reacţioneze prompt şi să se ridice mereu mai puternic.

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

A.B: – Creşterea capacităţii de adaptare şi schimbare a oamenilor va fi primordială. Utilizarea pe scară largă a datelor pentru a lua decizii, inclusiv democratizarea datelor; digitalizarea proceselor de business; identificarea de noi activităţi pentru a genera venituri; focusul pe generarea şi disponibilitatea cash-ului în plus faţă de clasica orientare către profit.

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

A.B: – O unitate de măsură universală. Eu m-aş întreba ce este mai important: să ai bani? Să ştii să generezi bani? Sau să ştii cum să-i cheltuieşti sau, mai precis, cum să-i investeşti?