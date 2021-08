Care a fost numărul mediu de angajați la finalul anului 2020 și cât au însumat cheltuielile de personal?

MONICA DALIU: La finalul lui 2020, Endava avea un numar mediu de 2965 angajați. Nu putem face publică suma aferentă cheltuielilor cu personalul.

Care a fost cifra de afaceri și profitul pentru anul precedent?

MONICA DALIU: Endava România a înregistrat în 2020, o cifră de afaceri de 764,1 milioane lei, în creștere cu 29% față de anul anterior.

În ceea ce privește profitul, acesta a fost de 73,7 milioane lei, cu 19% mai mult decât în 2019.

Ce programe de formare și dezvoltare profesională are compania dvs. pentru angajați?

MONICA DALIU: În Endava există o multitudine de programe de dezvoltare profesională pentru angajați. Pentru a avea o perspectivă mai cuprinzătoare a acestora, vorbim mai curând de câteva categorii principale în care acestea se încadrează:

– Programe de dezvoltare legate de activititatea de bază a angajaților

O mare parte dintre activitățile din această zonă au ca scop dezvoltarea abilităților tehnice prin intermediul unor cursuri interne sau externe, pentru a menține un nivel ridicat de competență în rândul colegilor noștri. O bună parte a cursurilor se desfășoară folosind platforma noastră de e-learning denumită Endava University.

Compania cu „universitate”

Tot din această categorie fac parte o serie de proiecte dezvoltate prin intermediul comunităților tehnice pe care le-am înființat și dezvoltat.

Acestea pot fi programe de învățare intensivă (ex: Data Academy, DevOps Academy), sharing de abilități tehnice (săptămâni dedicate unor specializări) sau evenimente dedicate de împărtășirea unor cunoștiințe către colegi – noi le numim “Pass It On!”

În zona de programe externe, îi încurajăm pe colegii noștri să participe la cursuri susținute de diferite entități și acoperim costruile de certificare pe diferite tehnologii unde ne dorim să achiziționăm sau să dezvoltăm competențe tehnice.

– Programe de dezvoltare a unor abilități complementare activității de bază

Credem că dobândirea unor abilități din afara ariei principale de activitate este esențială pentru construirea unei cariere de succes. De aceea, investim în inițiative care să îi ajute pe colegii noștri să înțeleagă zone din activitate cu care colaborează. Un astfel de proiect este Architecture Analysis Development Days, o serie de prezentări ce își propune să crească înțelegerea și colaborarea între specializăile de arhitectură software, analiză de business și dezvoltare software.

Astfel de programe au fost dezvoltate și pentru alte specializări, spre exemplu pentru inginerii din zona de management al aplicațiilor am creat platforme prin intermediul cărora să își dezvolte cunoștințele de programare sau pentru dezvoltatori, proiecte de îmbunătățire a cunoștiințelor din zona de Cloud și DevOps.

– Inițiative dedicate inovării

Inovația este una dintre componentele de bază pentru activitatea noastră. Pentru a susține această direcție organizăm în fiecare an o competiție (la nivel local, regional și global) denumită Innovation Labs. Aceasta își propune să identifice proiectele de inovație care pot fi implementate în activitatea noastră.

Propunerile sunt din diferite zone de business, iar uneori nu au la bază competențele principale ale celor implicați, ci se bazează pe zone tehnice de care aceștia sunt pasionați.

Câștigătorii Innovation Labs primesc apoi finanțare pentru a-și dezvolta proiectele de la nivel de concept, în soluții efective.

Un alt program pe care îl desfășurăm în această zonă este Endava Marketplace. Acesta este practic un fel de târg de idei inovatoare care se pot transforma în proiecte viabile prin implicarea voluntară a participanților. Aici îi avem în vedere în special pe cei care abia au ajuns în companie și sunt în perioada de acomodare cu modul de lucru și colaborare.

La fel de importante sunt și hackathoanele interne, bazate pe anumite tematici. Aici uneori lucrăm cu furnizori de tehnologii (spre exemplu am organizat un Hackathon pentru dezvoltarea unor soluții AI cu Microsoft) sau chiar cu clienții noștri, pentru identificarea și accelerarea unor componente din proiectele pe care le desfășoară.

Cunoașterea se transmite de la angajat la angajat

– Proiecte de dezvoltare a abilităților de leadership

În Endava, fiecare angajat are un coleg/colegă care o ajută să își dezvolte în permanență abilitățile și astfel să avanseze în carieră. Noi am denumit aceste persoane “Career Coaches”. Pentru aceștia avem un program de învățare și mentorat dedicat, intitulat “Career Coaching Academy”.

Și pentru cei aflați în poziții de management am creat/construit un proiect de dezvoltare bazat pe diferite etape, de la cei mai noi în astfel de roluri și până la cei mai seniori manageri din companie.

Tot ce facem în aria de învățare și dezvoltare personală, acoperă toate zonele din companie, nivelele de experiență și etapele din carieră.

Care sunt beneficiile pe care le oferiți pentru angajați?

MONICA DALIU: În zona beneficiilor pe care le oferim putem vorbi de asemenea mai curând de categorii de beneficii, decât punctual, numărul acestora fiind destul de mare pentru a le enumera.

– Beneficii standard

Aici menționăm beneficiile specifice multor companii din domeniu: asigurare medicală privată premium, bonuri de masă, zile libere de fidelitate pentru câțiva ani de muncă în companie, însă și beneficii standard specifice Endava, cum ar fi acoperirea cu echivalent de zile libere a sărbătorilor legale atunci când acestea sunt în weekend, zile cu fructe la birou (inițiativă pe care am direcționat-o către cauze umanitare odată cu lucrul de acasă).

– Beneficii din campania Endava Wellbeing

Odată cu începutul pandemiei, am gândit și implementat un proiect pentru a crește nivelul de wellbeing al angajaților. Acesta acoperă patru mari zone: minte, trup, acasă (familie) și comunitate.

Practic, le oferim tuturor angajaților oportunitatea să participe la seminarii gratuite susținute de specialiști din aceste domenii, posibilitatea de a folosi fără costuri sau cu un discount foarte mare a unor aplicații mobile dedicate (Calm, Strava, Sworkit, Chess.com) și facilităm accesul la o librărie digitală dedicată cu materiale din categoriile menționate anterior.

– Beneficii punctuale

Am realizat mai multe parteneriate care să le permită colegilor noștri accesul la o serie de produse și servicii cu discount, de la benzinării, la cabinete stomatologice și până la oferte preferențiale pentru cumpărarea sau închirierea unor mașini.

În această categorie există o zonă dedicată vieții sănătoase ce prespune, decontarea unei sume de 100 de lei lunar pentru abonamente sportive, dar și discounturi la cele mai importante rețele de săli de sport existente în Romînia.

Tot aici am mai menționa ofertele cu costuri foarte mici sau fără costuri pentru servicii bancare, dar și discounturi la activități de relxare sau grădinițe private.

Care este profilul angajatului pe care compania dvs. îl caută?

MONICA DALIU: Având în vedere complexitatea activității pe care o desfășurăm și a faptului că acoperim întreg ciclul de producție software, putem spune că oricine ne împărtășește valorile (Smart, Thoughtful, Open, Adaptable and Trusted) își poate găsi un loc în echipa noastră și își poate dezvolta o carieră în Endava.

Dacă vorbim de cea mai mare parte a echipei sau echipelor Endava, acestea sunt compuse din oameni cu background tehnic în zone ca: dezvoltare software, testare software, managementul aplicațiilor, analiza de business, consultanți în zona de date, specialiști CRM, arhitecți de produse și soluții, manageri de proiect sau servicii de suport pentru clienți.

Angajăm permanent persoane din toate categoriile de vârstă, de la studenți sau proaspăt absolvenți, specialiști aflați la început de drum, oameni care au deja experiență și și-au dezvoltat cariere și până la specialiști sau manageri de top.

Având în vedere dimensiunea companiei și acoperirea globală, în acest moment cred că putem identifica câteva sute de profile de – de care suntem interesați.

Doar în România, în ultimele luni am avut în permanență peste 100 de oportunități de muncă disponibile în orice moment.

Care sunt cele mai mari dificultăți pe care le întâmpinați atunci când recrutați personal?

MONICA DALIU: Industria de software la nivel global se confruntă cu un deficit de angajați, iar România nu face notă discordantă de la această realitate.

Nivelul de competitivitate este în continuă creștere, însă considerăm că acesta este un lucru bun pentru angajați care au la dispoziție opțiuni variate de dezvoltare și o evoluție constantă a veniturilor.

Un alt aspect cu care ne confruntăm și pe care îl suplinim în mare parte prin intermediul unor programe de învățare și dobândire de abiliăți intensive este pentru acoperirea unor nevoi de specializare în tehnologii de ultimă oră sau dobândirea de abilități pentru anumite tehnologii de nișă (nu neaparat cele mai noi, însă care sunt caracterizate printr-un număr extrem de mic de oameni specializați).

În ultimii 10 ani, industria de IT a fost una dintre campioanele creșterii de la an la an, însă această evoluție putea fi și mai rapidă, dacă ar fi existat programe menite să crească numărul de oameni pregătiți în diferite zone tehnice.

Atât Endava, cât și alte companii din domeniu au dezvoltat astfel, independent sau alături de parteneri educaționali, proiecte care au ca scop tocmai creșterea unor astfel de abilități sau înlesnirea procesului de reconversie profesională pentru cei atrași de acest domeniu.

Care au fost cele mai importante provocări prin care compania dvs. a trecut în ultimul an? (din perspectiva departamentului de resurse umane)

MONICA DALIU: Una dintre provocările din domeniul nostru este în jurul proiectelor de anvergură şi operaţiunilor complexe de livrare, care au trebuit să fie mutate în întregime online, într-un timp foarte scurt, fără ca indicatorii principali să fie afectați.

A fost o provocare majoră, care a trebuit să acopere multe aspecte: cultura organizaţională, metodologia de livrare, gestionarea timpului, instrumente, sisteme, infrastructură şi altele.

Noi am reuşit să facem acest lucru într-un timp foarte scurt, în toate sediile, fără întreruperi ale operaţiunilor. Unele companii au trecut repede la munca de acasă, dar s-au confruntat cu dificultăţi generate de adaptabilitatea metodologiei de livrare, altele nu au avut experienţa necesară gestionării programelor complexe cu echipe virtuale, iar altele nu au putut nici măcar trece la munca de acasă, din cauza lipsei de echipament (laptopuri) sau de infrastructură (angajaţii nu aveau acces la o conexiune la internet fiabilă).

Soluţia pentru această provocare se află în elementele menţionate anterior, în special: cultură organizaţională, metodologie de livrare şi infrastructură disponibilă.

O altă provocare a fost legată de prevederile legale. În România, pentru ca oamenii să poată lucra de acasă, trebuie să existe anumite condiţii definite de lege – clauze contractuale de muncă, respectarea cerinţelor de sănătate şi securitate etc.

Din nou, în Endava, am fost pregătiţi pentru că deja aveam un plan, bazat pe munca de acasă, funcţional în toate sediile noastre, iar elementele necesare erau, în mare parte, implementate – prin urmare, aceasta este o soluţie pe care deja o aveam.

De-a lungul acestei pandemii, , ne-am concentrat să aducem la un nivel cât mai înalt bunăstarea angajaţilor noştri, reuşind în acelaşi timp să livrăm soluţii de calitate către clienţi. Prioritatea noastră principală a fost și rămâne păstrarea siguranţei şi respectarea tuturor măsurilor de precauţie recomandate, în beneficiul colegilor noştri şi a familiilor acestora.

Abordarea noastră end-to-end, de la idee la producţie, a făcut ca serviciile oferite să răspundă provocărilor activităţii din această perioadă şi să livreze rezultate optime care să răspundă eficient nevoii de schimbare şi adaptare a clienţilor noştri.

România este o componentă esenţială a operaţiunilor noastre din CE (Europa Centrală), care asigură servicii cu valoare adăugată ridicată. Accentul pe termen lung rămâne acelaşi: redefinirea relaţiei dintre oameni şi tehnologie, consolidarea serviciilor cu valoare adăugată ridicată, dezvoltarea zonei de excelenţă tehnologică pentru soluţiile noastre şi menţinerea parteneriatelor strategice puternice pe care le avem cu clienţii noştri. Strategia noastră este mai curând concentrată pe calitatea livrării, pe susţinerea clienţilor noştri în dezvoltarea din mediul digital şi pe oferta de soluţii pentru business, noi fiind implicaţi pe întregul ciclu de dezvoltare al aplicaţiilor, de la analiză funcţională, arhitectură software şi date, la dezvoltarea completă, implementarea şi întreţinerea de produse şi platforme.

Ce programe aveți pentru a preîntâmpina plecare oamenilor din companie?

MONICA DALIU:Aici există o serie de inițiative care pleacă de la ideea că de fiecare dată trebuie să înțelegem care sunt nevoile de dezvoltare ale angajaților și cum îi putem ajuta pe aceștia să își atingă potențialul lor maxim.

Ne dorim ca cei care lucrează în Endava să își dezvolte cariere de care să fie mulțumiți. Nivelul foarte rapid de creștere al companiei pemite dezvoltarea de oportunități pentru toți colegii noștri.

Pentru a înțelege aceste nevoi avem sesiuni de discuții și monitorizare a modului în care oamenii se simt într-un proiect, echipă sau comunitate tehnică.

Folosim o platformă internă denumită CDS (Career Development System), în care fiecare coleg își setează obiective de dezvoltare, atât la nivel tehnic cât și ca pas următor în carieră. Avem o multitudine de exemple a unor colegi care aveau o anumită poziție și apoi au făcut tranziția către un cu totul alt rol.

O parte foarte importantă din această muncă de retenție îi revine “Career Coach-ului”. Acesta pastreaza legătura permanentă atât cu “coachee-ul” cât și cu ceilalți factori de decizie – de exemplu, managerul direct.