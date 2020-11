Premierul Ludovic Orban a declarat la România TV în programul de guvernare a fost prezentată viziunea liberalilor în ceea ce privește creșterea pensiilor. Acesta a punctat că acestea vor crește în funcție de realitatea economică, legea urmând să fie modificată în acest sens.

„În programul nostru de guvernare am prezentat cum vedem creșterea pensiilor. Creșterea pensiilor trebuie să aibă un fundament în realitatea economică, pentru că nu pot să mărești pensiile și după aia să nu ai bani să le plătești. Creșterea trebuie să se bazeze pe compensarea pierderii puterii de cumpărare datorate inflației și pe creșterea cu un procent din creșterea salariului mediu brut. Noi am spus un procent nu 50%, cât era înainte, ci până în 58,5%. De ce? Pentru că am scos cât este partea de taxe și contribuții, adică 41,5%. Acesta e mecanismul de creștere a punctului de pensie pe care îl propunem și pe care vrem să îl folosim”, a declarat Ludovic Orban, care a precizat că legea va fi modificată în acest sens.

Premierul a punctat că punctul de pensie a fost oricum crescut cu 14% de Guvern, în condițiile în care inflația a fost de 2,2%.

„Cu cât este creșterea economică este mai puternică, mai rapidă, cu atâta crește pensia mai mult și crește și puterea de cumpărare. Noi am crescut punctul de pensie cu 14% în condițiile în care inflația a fost de 2,2% (…) Pentru a putea plăti o creștere a pensiilor de 40% ar fi trebuit să ne îndatorăm și mai mult.

În momentul în care decizi creșterea unei pensii, trebuie să ai angajamentul ferm că plătești pensia respectivă. Nu poți să-ți permiți să faci o creștere pentru care nu ai acoperirea financiară pentru că nu mai poți să crești contribuțiile. Sunt într-un punct în care foarte greu poți face asta și creezi o frânare a dezvoltării economice”, a mai spus premierul.

De asemenea, Ludovic Orban a explicat că pentru creșterea pensiilor, în condițiile în care nu mai pot fi majorate contribuțiile, trebuie să crească veniturile la fondul de pensii, fie prin creșterea numărului de angajați, fie prin creșterea salariilor.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea