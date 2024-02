Agenția Națională pentru Sport, organizatoarea galei, i-a decernat lui Mircea Lucescu un trofeu special. Iar Ion Țiriac a urcat pe scenă pentru a-i oferi premiul. Fostul tenismen a captat întreaga atenție cu un discurs inedit. Miliardarul s-a arătat mirat de faptul că, în România, carburantul a ajuns la peste un euro. Cu toate astea, arterele bucureștene sunt foarte aglomerate. Din acest motiv, în loc să facă maximum o jumătate de oră până la Ateneul Român, acolo unde a fost organizată gala, a făcut de trei ori mai mult timp!

„Am realizat încă o dată în această seară că românii au prea mulți bani. Încă o dovadă. În loc să fac 40 de minute de acasă până aici, am făcut o oră și jumătate. Asta de unde? S-a făcut benzina peste un euro, dar mașinile sunt tot mai multe. Înseamnă că o ducem foarte bine.

Fostul președinte al Federației Române de Tenis a lăudat, în alocuțiunea sa, modul în care este administrat canotajul românesc. El a reamintit despre tradiția românilor în acest sport. Dar și viața cazonă pe care o au sportivii din această disciplină.

„Fenomenul canotaj nu este nou. Cât am voie să vorbesc? Am făcut niște vizite în Moldova când eram președintele COSR. Am văzut niște tineri frumoși la 17-18 ani. Se sculau la 6 dimineața. Dormeau, vă dau cuvântul de onoare!, în niște cabane. Ajungeau pe lac, făceau 2 ore de antrenament, fugeau la școală, veneau înapoi. La prânz mai făceau un antrenament. Ăsta era canotajul pe vremea aceea! Nu spun că celelalte Federații nu muncesc. Dar ei muncesc și au rămas în vârful lumii. Vă mulțumesc pentru treaba asta!”, a mai spus Ion Țiriac