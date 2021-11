Țiriac Collection lansează un nou concept de expunere auto în curtea exterioară a galeriei

Noua zona de expunere Tiriac Collection reprezinta o oportunitate inedita pentru pasionatii domeniului auto de a admira unitati exceptionale, bucurandu-se de vizibilitatea tuturor detaliilor si unghiurilor exterioare ale autovehiculului prezentat. Astfel, periodic, va fi expus cate un exemplar deosebit din galeria Tiriac Collection, automobilele urmand sa fie selectate in functie de importanta istorica si povestea acestora.

Ce automobil este acum expus

Lansam acest proiect din curtea exterioara a galeriei cu spectaculosul Auburn 852 Speedster Boattail fabricat in anul 1936, un exemplar reprezentativ pentru vremea sa. Speedster aducea prin designul sau o noutate in lumea auto si anume o parte posterioara fluida care evoca spatele unei ambarcatiuni (Boat tail). Vehiculul putea fi comandat cu o versiune supraalimentata de 150 CP a motorului cu 8 cilindri ce propulsa masina la o viteza de top de circa 160 km/h. Exemplarul prezentat este o replica din anul 1970 a versiunii Auburn 852 Speedster Supercharged din 1936, ultimul an de productie al modelului original. Este construit pe o platforma Ford si dispune de un motor V8 de origine Ford.

Programul de funcționare

In paralel, galeria Tiriac Collection isi va derula programul normal de functionare, fiind deschisa publicului de vineri pana duminica, in intervalul orar 10.00-19.00. Astfel, persoanele interesate sa continue intruziunea in lumea si istoria auto, au posibilitatea de a vizita galeria interioara in baza biletului de acces, vizionand alte peste 170 de modele definitorii pentru industria auto, de la momentele sale incipiente si pana in prezent, inclusiv unitati care au apartinut unor mari personalitati, editii din serii limitate sau masini super-performante, evidentiind cele mai recente tendinte in materie de tehnologie auto.

Tiriac Collection este prima galerie auto personala din Romania deschisa publicului, care reuneste modele auto si moto emblematice, atat clasice, cat si de ultima generatie, apartinand celor mai importanti producatori auto din lume.

Galeria dispune de o aplicatie proprie pentru smartphone, Tiriac Collection Mobile App, accesibila in sistemele de operare Android si iOS. Aceasta poate fi descarcata gratuit de la adresa app.tiriaccollection.ro.