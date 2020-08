Allianz-Țiriac Asigurări a încheiat primul semestru din 2020 cu creşteri ale vânzărilor de asigurări de viaţă, sănătate şi proprietăţi şi consolidarea profitabilităţii operaţionale, în pofida impactului major al crizei coronavirusului în economie.

Țiriac a dat lovitura în plină pandemie!

Valoarea totală a primelor brute subscrise a fost relativ constantă, cu o scădere de numai 1,6%, până la 688 de milioane de lei, în pofida restricţiilor impuse de starea de urgenţă, care a dus la limitarea la minimum a activităţii economice în perioada martie-mai.

Asigurările de viaţă, sănătate şi proprietăţi şi-au continuat ritmul susţinut de creştere, demonstrând că nevoia de protecţie este tot mai bine înţeleasă. De exemplu, creşterea volumului primelor brute subscrise din asigurări de viaţă a fost de 14%, în timp ce creşterea subscrierilor din asigurări de locuinţă a fost de peste 7%.

În ceea ce priveşte segmentul auto, subscrierile s-au diminuat cu 3,7%, din cauza vânzărilor mai mici de asigurări facultative, ca urmare a scăderii pieţei auto.

Subscrierile online au însumat aproximativ 10 de milioane de lei în primele 6 luni din 2020. Strategia Allianz-Țiriac Asigurări de a investi în servicii digitale cu mult înainte de declanşarea pandemiei s-a dovedit a fi cu atât mai potrivită pentru clienţi în această perioadă de distanţare socială. Primele aferente asigurărilor de viaţă cu componentă investiţională existente subscrise prin aplicaţia Allianz-Ţiriac Mobile au depăşit 2 milioane de lei în primele 6 luni din 2020, de aproape 7 ori mai mult decât cele înregistrate pe întreg anul trecut prin intermediul acestui canal de distribuție. Această dinamică arată interesul tot mai mare pentru planificarea financiară pe termen lung.

Criza nu a afectat în niciun fel capacitatea Allianz-Ţiriac de a-şi onora promisiunile şi nici nu a influenţat calitatea serviciilor oferite. În primul semestru din 2020 compania a plătit despăgubiri de peste 338 de milioane de lei clienților și terților păgubiți.

Rata combinată la nivelul întregii companii s-a redus cu aproape patru puncte procentuale în intervalul iunie 2019 – iunie 2020 până la sub 89%, pe fondul unei discipline riguroase a costurilor operaționale și al mixului de portofoliu, ceea ce a condus şi la o creştere a profitului operaţional cu peste 28% în primul semestru din 2020, faţă de aceeaşi perioadă din 2019.

„Fără îndoială 2020 este un an al schimbărilor profunde atât în stilul de viaţă, cât şi în ceea ce priveşte modelul de business. Totuşi, strategia noastră de a ne concentra pe o creştere echilibrată, fără expuneri excesive pe nicio linie de business, ne permite să fim astăzi într-o poziţie puternică, în pofida mediului volatil. Am rămas un partener de încredere pentru clienţi şi nu ne-am abătut de la planurile noastre. Am continuat să plătim cu promptitudine daunele, să lansăm servicii noi şi să investim în angajaţii noştri”, a declarat Virgil Şoncutean, Director General al Allianz-Ţiriac Asigurări.

În primul semestru din 2020, Allianz-Ţiriac a lansat o serie de servicii digitale inovatoare pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale clienţilor, dar şi pentru a se adapta contextului generat de noul coronavirus.

Printre acestea se numără Claims Tracker – un serviciu care simplifică şi transparentizează modul de soluţionare a daunelor acoperite de asigurările Casco, consultanţa medicală la distanţă – care oferă acces la consultaţii video cu medici specialiști în diverse arii medicale, DoctorChat – un asistent virtual disponibil non-stop prin SMS sau WhatsApp care răspunde la orice întrebare legată de starea de sănătate.

„Rămânem atenţi la nevoile clienţilor, le oferim flexibilitate şi îi asigurăm că împreună vom găsi o soluţie pentru orice problemă pe care o pot avea. Suntem optimişti în ceea ce priveşte cel de-al doilea semestru, deşi dinamica impredictibilă a situaţiei medicale nu lasă loc pentru previziuni concrete. Un lucru este însă cert: situaţia financiară solidă ne permite să ne onorăm promisiunile şi să fim alături de clienţii, angajaţii şi partenerii noştri, indiferent de situaţie”, a afirmat Adriana Matache, Director General Adjunct al Allianz-Țiriac Asigurări.

Numărul de clienţi la finalul lunii iunie 2020 a crescut cu 5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Grija pentru oameni, clienţi, angajaţi şi parteneri, concomitent cu asumarea responsabilităţii şi respectarea promisiunilor, au fost şi rămân principalele preocupări ale Allianz-Ţiriac Asigurări.

Despre Allianz-Țiriac Asigurări

Allianz-Țiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări și cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand. În România, compania se bucură de stabilitate financiară și de încrederea clienților de peste 25 de ani.