De exemplu, este important ca toata lumea sa stie care sunt cele mai importante accesorii baie, cu ajutorul carora acest spatiu poate deveni unul practic, simplu de folosit si, in acelasi timp confortabil!

Dispenserele pentru sapun lichid, primele accesorii baie necesare!

Igiena incepe intotdeauna cu simplul spalat pe maini. Fie ca vin de afara sau urmeaza sa mearga la masa, oamenii trebuie sa isi curete foarte bine mainile, pentru a indeparta bacteriile si microbii. Dispenserele pentru sapun lichid sunt extrem de importante: montate corect, ele vor fi utilizate zi de zi!

Inele sau bare pentru prosoape

Imediat dupa ce se spala pe maini, toata lumea cauta prosopul, pentru a se sterge. De aceea, langa lavoar trebuie sa existe inele sau bare pentru prosoape. Acestea pot fi rotunde sau dreptunghiulare, in functie de intregul design al baii, dar si in functie de preferintele personale. Cat despre culoare, cel mai popular este argintiul.

Agatatoare de prosoape

Pe langa inelele de prosoape, exista si agatatoare interesante, care sunt simplu de folosit si care sunt mult mai mici. Ele pot fi puse in mai multe locuri: aproape de lavoar, dar si aproape de cabina de dus ori de cada.

Suporturi pentru hartia igienica

Atat de necesara fiecarei persoane, hartia igienica nu trebuie sa stea niciodata pe jos, ci frumos asezata intr-un suport special. Acest tip de accesoriu trebuie sa fie in apropierea toaletei, pentru ca hartie sa fie accesibila.

Suporturi rezerva pentru hartia igienica

Imediat langa suporturile clasice de hartie igienica, oamenii isi pot monta si modele destinate pentru o rezerva de hartie igienica. Atunci cand uita sa aduca o rola noua, oamenii nu trebuie sa-si faca griji, pentru ca vor avea o alta foarte aproape.

Rafturi de sticla

Usor de montat, rafturile de sticla sunt extrem de practice si eficiente. Ele pot fi puse deasupra lavoarului, sub oglinda, pentru ca oamenii sa aiba la indemana obiectele personale sau pot fi montate in alte locuri, in functie de organizarea intregului spatiu.

Perii de toaleta

Periile de toaleta se afla si ele pe lista accesoriilor care nu trebuie sa lipseasca din baie. Nimeni nu-si da seama de importanta acestor obiecte pana cand ele lipsesc. Vasul de toaleta trebuie curatat in mod constant, dupa fiecare utilizare, iar periile sunt excelente pentru aceasta actiune.

Suporturi de pahare

Disponibile in diferite dimensiuni, modele si culori, suporturile pentru pahare sunt accesorii nelipsite din baile moderne, in care oamenii vor sa aiba intotdeauna la indemana cel putin periuta si pasta de dinti. Aceste obiecte se prind in perete, in proximitatea lavoarului si pot fi transparente sau opace, uni din punct de vedere cromatic sau colorate.

Savoniere

Cei care prefera sa foloseasca sapunurile clasice, solide, trebuie neaparat sa aiba savoniere, unde sa-si aseze produsele de ingrijire personala. Rotunde sau dreptunghiulare, savonierele sunt extrem de necesare. Practice si simplu de curatat, ele nu ocupa foarte mult spatiu.

Seturi de accesorii

Toate accesoriile anterior mentionate pot fi cumparate separat, dar si in seturi. Avantajul de care se bucura cei care prefera seturile este ca astfel se asigura ca toate accesoriile din baie sunt in acelasi stil, din acelasi material si in aceeasi culoare, obiectele completandu-se perfect unele pe altele.

Cei care isi redecoreaza baile au acum posibilitatea de a-si comanda online toate accesoriile care le sunt necesare, dar si baterii baie: www.baterii-lux.ro/baterii-de-baie.html de cea mai buna calitate, prin simpla accesare a site-ului Baterii-lux.ro. Aici vor gasi o gama larga de obiecte, toate de calitate!

Date de contact:

E-mail: [email protected]

Telefon: 0721482872