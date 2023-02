Theo Rose a mărturisit că este obosită, motiv pentru care, un timp, a decis să cânte melodii ceva mai lente.

„Se simte oboseala deja, tocmai de aceea la evenimente am găsit o formulă de cântare ca să nu mă mai agit foarte tare. Mi-am dat seama la ultima cântare că nu mai pot. Gata că se rupe căruța.

Trebuie să ne oprim acum pentru că nu mai pot. Efectiv, nu mă mai ține suflul. Nu mai am suficient cât să mai cânt așa agitat cum am făcut-o până acum. Așa că, oamenii, o perioadă de acum încolo, mă vor auzi în variante puțin mai soft”, a spus artista.

Theo Rose pune cariera pe locul doi

Artista a mărturisit, de asemenea, că a fost nevoită să își organizeze mai bine programul, pentru a se putea împărți între filmările serialului „Clanul” și spectacolele programate.

„Mă simt bine, dar am aerisit perioada asta ca să pot să mă și odihnesc, și, pentru că am făcut asta reușesc să fac față programului cu filmările serialului, cu concertele.

Am găsit o soluție să mă împart cumva între toate acestea în măsura în care se mai poate acum. Sunt relaxată, este binevenită pauza asta”, a adăugat Theo Rose, potrivit Fanatik.

Un prim trimestru de sarcină mai complicat

Totodată, cântăreața a spus că deși nu s-a simțit prea bine în primul trimestru de sarcină, a avut simptome normale. Mai mult, a recunoscut că a ar fi putut fi mult mai rău

„Am avut un prim trimestru cred că firesc. Din ce am citit cam acelea sunt simptomele normale: niște grețuri matinale, am avut și o săptămână mai complicată în care a trebuit să fac și niște perfuzii. Ca la gravide.

Dar, din ce povești am mai auzit, am trecut ușor peste acea etapă. Sunt femei care rămân traumatizate după primul trimestru de sarcină sau după toate cele trei trimestre”, a povestit ea.

Theo Rose a decis ce nume va purta băiețelul ei și al lui Anghel Damian

La sfârșitul lunii decembrie, Theo Rose și Anghel Damian au dezvăluit că vor avea un băiețel. Acum, cântăreața a dezvăluit și cum îl va chema pe cel mic.

„Mai avem 4 luni. Mult a fost, puțin a mai rămas. Mă simt ok. Nu am făcut nimic, ne apucăm peste o lună. Nu mă grăbesc. Îl aștept și pe bebeluș să zică ce părere are. Vă spun, că nu am secrete: Sasha Ioan.

E greu de trăit, adică nu-i ușor să fii femeie gravidă. Te gândești și după naștere, dacă o să fii o mamă potrivită, dacă o să îl iubești suficient de mult, dacă o să fii bună, cum o să te descurci, ce o să învețe el de la tine.

Nu mai zic. Mă apucă tot felul de gânduri. Anghel mai mult decât mine. Pe Anghel îl ia cu leșin, pe el îl ia inima la fiecare control, la fiecare atenționare din partea medicului. Că apar tot felul de situații neprevăzute”, a declarat Theo Rose la ProFM.