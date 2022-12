Theo Rose a trecut prin clipe cumplite în timpul sarcinii! Vedeta și-a șocat fanii: Aicea, mor…

Mai precis, vedeta a spus că se confruntă cu problemele specifice unei sarcini, precum stările de greață. Theo Rose spune că se luptă cu ele mai mereu și trece printr-o perioadă grea de fiecare dată când se întoarce acasă.

„Sunt bine. Trăiesc și sunt sănătoasă, că mă tot controlez așa cum trebuie, periodic. Mă confrunt și eu cu toate astea, grețuri, chestii specifice unei sarcini. Nu prea s-au mai dus, mă lupt cu ele. Mă mai duc vreo 2-3 zile pe la mama, pe la tata, pe la țară…mă pun pe picioare. După aia mă întorc la București, aicea, mor.

Cred că e și gândul că nu sunt în stare să mă îngrijesc atât de bine. Trage a somn într-una. Nu prea poftesc la chestii, doar la ce e pe masă, aș mânca foarte mult”, a povestit Theo Rose în timpul unui interviu.

Vedeta spune că nu are încotro atunci când trebuie să urce pe scenă

De asemenea, vedeta a vorbit și despre momentele în care trebuie să urce pe scenă și modalitatea prin care le face față.

„Nu am încotro, dacă m-am înhămat la o căruță…Nu sunt singura care a muncit când am fost însărcinată. M-a întrebat cineva cum fac la concerte, când am grețuri, e greu de controlat situația. Am atâtea guri de hrănit că-mi trece orice greață, când am urcat pe scenă, mă gândesc doar la cum să fac să fie bine”, a mai spus Theo Rose.

Anghel Damian este cât se poate de grijuliu

Legat de atitudinea lui Anghel Damian în această perioadă, Theo Rose a dezvăluit că acesta este cât se poate de grijuliu.

„Grijuliu, ca cu un bibelou, așa… Săracul, nu mai știe cum să facă să fie totul bine pe lângă mine. E foarte bucuros pentru ceea ce o să urmeze și încearcă să-mi dea liniște și să-mi creeze confort, să trec cât mai ușor peste perioada asta. (…) Am suportat bine stările de rău, fiind conștientă că e normal să se întâmple și asta.

Sunt conștientă de faptul că sunt tânără. Cred că e momentul potrivit pentru a face un copil. Corpul meu e pregătit pentru asta, e sănătos, are resurse. Acum trebuie să suport lucrurile astea”, a completat Theo Rose.