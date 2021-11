O definiție esențială a unui stat bazat pe domnia legii spune că nimeni nu este mai presus de lege. China are o altă abordare, în care legea este un instrument de exercitare a controlului social de către puternicul partid-stat – e mai degrabă „domnie prin lege”. Partidul Comunist Chinez nu tolerează dizidența, iar sub cârmuirea tot mai rigidă a președintelui Xi Jinping nu-i tolerează nici pe avocații care-i apără pe dizidenți, artă The Washington Post.

O rundă de arestări a avocaților specializați în drepturi a început în iulie 2015, cunoscută drept „reprimarea 709”, în cursul căreia aproximativ 200 de juriști au fost încarcerați, dați afară din barou sau puși sub supraveghere – iar de atunci represiunea nu s-a mai domolit deloc. Metoda denotă hotărârea neabătută a Beijingului de a-i nimici nu numai pe dizidenți și pe protestatari, ci și pe toți aceia care-i ajută. Cea mai nouă țintă este Lin Qilei, un avocat din Beijing care a încercat să-l apere pe unul dintre cei 12 tineri activiști pro-democrație din Hong Kong care au încercat anul trecut să fugă în Taiwan dar au fost prinși.

Cei mai mulți dintre cei 12 tineri fuseseră deja inculpați pentru protestele din Hong Kong din 2019 și eliberați pe cauțiune. Ei au încercat să plece spre Taiwan în august 2020 într-o barcă cu motor, sperând să primească azil politic. Din grup fac parte persoane între 16 și 33 de ani, între care un activist renumit și elevi adolescenți. Taiwan, insula autoguvernată despre care China pretinde că ar fi o provincie renegată a sa, își lăsase porțile deschise.

O nouă rundă de arestări

Barca a fost capturată la vreo 45 de mile sud-est de Hong Kong de către paza de coastă chineză. Tinerii au fost închiși mai multe luni în China și apoi judecați în spatele ușilor închise în decembrie pentru trecerea ilegală a frontierei. 10 au fost condamnați la pedepse cu închisoarea între șapte luni și trei ani, iar doi minori au fost predați poliției din Hong Kong.

Dl Lin, angajat de familia unuia dintre cei 12, un student, a fost informat recent că licența care-i permitea să practice dreptul i-a fost anulată. Anterior alți doi avocați reprezentându-i pe unii dintre cei 12 își pierduseră licențele. Dl Lin s-a confruntat cu o situație fără scăpare: statul i-a înghețat activitatea firmei de avocatură pentru șase luni, după ce o investigaseră sub pretextul unor nereguli contabile, apoi a refuzat să-i răspundă la apeluri, după care l-a scos din barou pe motiv că nu profesase – ceea ce nu putea face având firma închisă. Dl Lin a fost implicat și în alte cazuri legate de drepturi în ultimii ani.

„Mai ales după incidentul 709 mai există încă multe asemenea cazuri, însă avocați dispuși să le preia sunt tot mai puțini”, a spus el. „Dacă cineva mă contactează, nu mă lasă inima să spun nu.”

Într-o țară liberă nimeni nu e mai presus de lege, nici măcar conducătorii. Însă în „statul de drept” socialist al Chinei potentații sunt suiți pe un piedestal înalt și legea e transformată într-un instrument pentru ținerea tuturor celorlalți sub ascultare, inclusiv avocații.