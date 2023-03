Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a declarat că volanele din ambele vehicule din anul model 2023, care aveau un kilometraj redus, s-au desprins complet.

Potrivit informațiilor transmise de Reuters, mașinile au fost livrate proprietarilor cărora le lipsea șurubul de fixare care atașează volanul de coloana de direcție.

Acțiunile Tesla au scăzut cu 3,3% în tranzacțiile de dimineață, la 181,77 dolari pe acțiune. NHTSA a deschis o investigație preliminară pentru a evalua „domeniul de aplicare, frecvența și procesele de fabricație asociate cu această afecțiune” .

Investigația este un prim pas înainte ca NHTSA să ceară o rechemare în service. Agenția a declarat că a primit o plângere de la un părinte care cumpărase un nou Model Y cu cinci zile înainte și care se afla pe o autostradă în statul în New Jersey, pe 29 ianuarie, „și dintr-o dată volanul” a căzut.

Șoferul a mai spus că a fost norocos că nu era nicio mașină în spate și a putut să opresc fără se producă vreun accident.

De asemenea, NHTSA a postat un link către un tweet ca parte a plângerii depuse. Postarea a strâns mai mult de 2,4 milioane de vizualizări. Tesla nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

NHTSA a declarat că „ambele vehicule au primit o reparație care a necesitat îndepărtarea și reinstalarea volanului” .

Agenția a spus că o „potrivire prin frecare a menținut conexiunea dintre volan și canelurile coloanei în timpul funcționării până la separare. Separarea bruscă a avut loc atunci când forța exercitată asupra volanului a depășit rezistența ajustajului cu fricțiune în timp ce vehiculele erau în mișcare”.

Anterior, producătorul de automobile electrice Tesla a anunțat că reduce pentru a doua oară prețurile pentru Model S și Model X pe piața din SUA cu scopul de a stimula cumpărarea de autovehicule electrice.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv

— Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023