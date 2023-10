Atenție mare la termometrele vechi, dacă le mai aveți prin casă, pentru că te trezești cu dosar penal! Este vorba despre termometrele cu mercur, care se pare că este greu să te debarasezi de ele, după cum a aflat și un sucevean.

Bărbatul a încercat să găsească o modalitate legală de a se debarasa de termometrele vechi cu mercur însă nu a avut parte de succes.

„Prin anii 50, părinții mei au cumpărat un termometru de uz medical. Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei.

Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a povestit suceveanul, potrivit Monitorul de Suceava.