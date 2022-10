Teo Trandafir are o carieră impresionantă în televiziune, dar a avut probleme în viața personală. Ea a fost căsătorită de două ori și se pare că norocul a ocolit-o în dragoste. Primul mariaj a durat doar șase ani, iar al doilea a durat doar câteva luni.

În anul 1990, îndrăgita vedetă ajungea la altar alături de pilotul Alexandru Trandafir. Din cauza meseriei pe care partenerul ei o avea, cei doi stăteau mai mult separați. Astfel, prezentatoarea și soțul ei au hotărât să divorțeze după șase ani.

„Oamenii vin în viața mea, stau ce stau și după își găsesc rostul lor, treaba lor. Eu nu mă pot reloca la nesfârșit. Dacă iubești cu adevărat pe cineva, îl lași să plece”, a povestit, la un moment dat vedeta despre relațiile din viața ei.

În viața lui Teo Trandafir există cineva?

Acum, Teo a vorbit deschis despre viața sa sentimentală. Mai mult chiar, comentariile făcute au ridicat un mare semn de întrebare legat de faptul că în viața sa ar putea exista cineva. Ea a mărturisit că nu a fost singură aproape niciodată.

„Ceea ce nu se știe despre mine este că eu nu am fost singură aproape niciodată. Nu îmi place să fiu singură, nu mi se pare amuzant, pentru că nu am cu cine vorbi, cu cine împărți o roșie și o bucată de brânză. Faptul că nu mă afișez este cu totul și cu totul altă treabă. Nu voi vorbi niciodată despre bărbatul din viața mea fără acordul acestuia și, deocamdată, nu îl am. Este vorba despre oameni care au trecut prin viața mea și care nu și-au dorit să fie hăituiți prin magazine, a căror intimitate o respect mai mult decât pe a mea. Cred că poți să fii regină doar la brațul unui rege„, a declarat Teo Trandafir, pentru Viva.ro.

Dezvăluirea făcută de vedeta TV despre suferințele în dragoste

În opinia sa, suferințele din dragoste pot fi provocate, după ce unul dintre parteneri se îndrăgostește de altcineva, însă niciunul dintre parteneri nu este vinovat, deoarece sufletul nu poate fi dictat.

„Să ai tu sănătate în oase câtă suferință am prestat eu.(n.r De ce noi femeile când ne îndrăgostim, practic, suntem încuiate rău de tot?) Poate dumneata. Eu sunt descuiată… Se poate întâmpla și altă treabă, se poate întâmpla ca unul dintre noi, oricare, să se îndrăgostească de altcineva, nu e vina nimănui. Nu e vorba de defectele celuilalt, pe care, de altfel, i le știai… Se poate întâmpla o neprevăzută. Normal că suferi după una ca asta…”, a spus Teo Trandafir în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni”.