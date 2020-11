După atacurile de la Nisa şi Viena, ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, consideră că Uniunea Europeană are nevoie de o lege împotriva terorismului după modelul american ‘Patriot Act’, transmite dpa.

‘Ar trebui să începem să ne gândim la ceva mai mare, care să acopere întreaga UE: o Patriot Act după modelul SUA, de exemplu’, a scris Di Maio pe Facebook. ‘Voi discuta şi cu omologii mei” (din UE – n. red. dpa), a adăugat el, cerând totodată monitorizarea mai atentă a moscheilor şi a ‘fluxurilor ilegale de migraţie’.

USA Patriot Act este o lege adoptată în Statele Unite după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, a cărei denumire este un acronim de la Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (unirea şi întărirea Americii prin asigurarea instrumentelor corespunzătoare necesare pentru interceptarea şi împiedicarea terorismului). Legea permite autorităţilor supravegherea pe scară largă a datelor şi monitorizarea suspecţilor; prevederile au fost criticate de apărătorii drepturilor omului.

Avertisment din Germania înaintea alegerilor din SUA! Rusia și China rămân principalii inamici ai NATO și UE

Ministrul german al Apărării, Annegret Kramp-Karrenbauer, este de părere că rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii nu contează și că este nevoie ca Europa și SUA să lucreze pentru a menține forța Occidentului.

”Indiferent de rezultatul alegerilor, numai America şi Europa acţionând împreună pot menţine Occidentul puternic în faţa exerciţiului evident de forţă al Rusiei şi ambiţiilor chineze de supremaţie globală”, a subliniat Kramp-Karrenbauer într-o declaraţie acordată agenţiei RND, citată de DPA.

Valorile libertății trebuie apărate

”Trebuie să apărăm valorile libertăţii la care America a contribuit istoric în Germania mai mult decât oricine altcineva”, a continuat ea, remarcând de asemenea că Germania rămâne dependentă faţă de protecţia strategică oferită de SUA”. Dar, ”în acelaşi timp, Germania şi Europa vor trebui să devină mai active ca garanţi ai ordinii occidentale”, consideră Kramp-Karrenbauer.

Vorbind despre rolul jucat de preşedintele Donald Trump, perceput în Germania drept un lider profund divizator, ea a apreciat că, deşi obedienţa fără critici nu este o cale bună de urmat, opoziţia automată faţă de o imagine distorsionată este de asemenea greşită.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea