MApN a spus clar: Au nevoie de soldați

Ministerul Apărării vrea să atragă tinerii și să-i antreneze militar, pentru a fi folosiți alături de soldații profesioniști în cazul în care țara are nevoie de protecție armată. Astfel, autoritățile oferă 2.700 de lei în timpul perioadei de pregătire militară, plus o soldă lunară de 1.500 de lei pentru perioada de rezervist.

Trebuie menționat că propunerea respectivă se află în stadiul de proiect. Inițiativa vrea să crească numărul de soldați antrenați în caz de pericol. Amintim că până în 2007, bărbații între 20 și 50 de ani erau chemați pentru îndeplinirea serviciului militar obligatoriu.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, România are peste 73 de mii de militari activi și aproximativ 80 de mii de rezerviști. Totuși, numărul cetățenilor disponibili pentru serviciul militar depășește cinci milioane și jumătate.

Explicația oferită de Vasile Dîncu

„Avem încă nevoie de oameni, avem nevoie de rezervişti de exemplu pentru o situație specială, pentru o situație de urgență și pentru asta am deschis alte programe. Avem o program de a instrui rezervişti care rămân… după ce sunt instruiți, în jur de șapte săptămâni, rămân să la locul lor de muncă, primesc o indemnizație și sunt un fel de armată de rezervă. Avem câteva mii de posturi pe care le vom umple în anii care vin.

Am introdus, pentru că am văzut că există pe Facebook și în alte locuri, în discuțiile noastre cu tinerii există şi o cerere pentru pregătire militară şi stagiul militar voluntar va fi unul din proiectele cu care o să venim noi în viitor și care s-ar putea să fie interesant – tinerii care vor, pot să facă o perioadă de pregătire militară pentru că astăzi armata nu mai este numai căprărie, ci înseamnă și cyber, înseamnă și armamente mai complicate, înseamnă și pregătire psihosociocomportamentală deosebită, înseamnă informații și alte zone care sunt tentante și cred că vom avea o cerere destul de importantă pentru tineri care vor să facă o pregătire și devin și ei rezerviști, pot să își găsească şi o meserie în armată. Deci, avem alte metode în niciun caz nu vom ajunge la stagiul militar obligatoriu. Este o perioadă trecută din istoria noastră şi nu cred că îşi mai are actualitate”, a declarat Vasile Dîncu, ministru al Apărării Naționale.