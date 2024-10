Marcel Ciolacu dă asigurări că anul viitor nu vor crește taxele, TVA și cota unică

Premierul României, Marcel Ciolacu, a dat asigurări că, anul viitor, nu vor crește taxele, nici TVA și nici cota unică. Exasperat de această întrebare din partea jurnaliștilor, săptămâna trecută, el a spus că își va tatua această informație pe mână: „Nu se mărește TVA-ul!”. Nici cota unică nu va crește. Ar fi o prostie. Deja Germania, cea mai mare economie din Europa, este în recesiune.

Acesta a reamintit, totodată, că, anul viitor, veniturile românilor trebuie să crească cu 2,5 puncte procentuale ca venituri din din PIB, lucru scris în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). S-a negociat deja să fie o creștere de doar 1,1 puncte procentuale și o reducere a deficitului de 0,9 puncte procentuale. Pe scurt, România nu vor crește taxele.

„De obicei, politicienii aleg calea ușoară. Pentru mine ușor ar fi fost să vorbesc cu ministrul Finanțelor și să nu depună niciun plan fiscal (…) Mi-am asumat, chiar în timpul unei campanii, că, în loc să am un câștig imediat sau să mă aflu într-o logică în care să dau mereu explicații, am preferat să ofer explicații și să stabilim un plan fiscal pe 7 ani. PNRR are termen de implementare până în 2026. Sunt, la nivelul UE, discuții pentru prelungire, dar nu avem o decizie. Cumva ne-am ferit de ‘răul răului’. Dacă trebuie să avem toate implementate până în 2026, o să facem acest lucru. Mai e ceva scris în PNRR, de către alianța de dreapta PNL-USR pe care vor să o construiască din nou: anul viitor trebuie să avem o creștere a veniturilor cu 2,5 puncte procentuale ca venituri din PIB. Am negociat să fie o creștere doar 1,1 și o reducere a deficitului de 0,9. Asta înseamnă că în România nu vor crește taxele. Cu adevărat. Trebuie să gestionăm cheltuielile. Ne-au atras atenția și ne-au spus clar: asta e anvelopa salarială în care trebuie să vă încadrați, nu mai puteți. Nu cresc taxele anul viitor. Să închidem și subiectul cotei unice. Ar fi o tâmpenie din partea unui Guvern, în acest moment, să modifici cota unică“, a spus premierul Ciolacu în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.

De ieri, și Ungaria este în recesiune, alături de Germania și alte două state. Așa cum am negociat, mi-am asumat această măsură în campania electorală, nu am stat sub masă, mi le-am asumat, a mai indicat prim-ministrul.

Ce se întâmplă cu inflația?

În cadrul aceleiaşi emisiuni TV, Marcel Ciolacu a fost întrebat despre efectele scăderii inflaţiei. Liderul PSD a venit cu un răspuns care pare să confirme meditaţiile pe care spune că le ia la capitolul fiscalitate şi finanţe.