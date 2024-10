România este țara cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, în special la alimente, deși a trecut printr-o inflație ridicată, a declarat miercuri președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Bogdan Chirițoiu afirmă că raportul prezintă atât aspecte pozitive, cât și negative. Concluzia pozitivă este că inflația este în scădere. România, la fel ca întreaga Europa, a traversat o perioadă inflaționistă, generată de criza din Ucraina, care a dus la creșterea prețurilor la energie, și de cheltuielile mari din perioada COVID-19.

Din fericire, inflația se îndreaptă spre cifre „low-digit”, între 4-5% pe an, apropiindu-se de nivelurile anterioare pandemiei. Deși a avut o inflație ridicată, România rămâne cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, în special la alimente, fiind urmată de Polonia și Bulgaria. Aceste afirmații pot surprinde, dar sunt confirmate și de Eurostat.

„Avem un raport care e un pic amestecat. Eu zic că are şi lucruri bune, şi lucruri mai puţin bune (…) Prima concluzie (a raportului, n.r.) şi aş spune dintre cele pozitive e faptul că avem inflaţia în scădere. România a trecut, ca toată Europa, printr-o perioadă inflaţionistă.

Cauzele le putem discuta. O combinaţie de criză declanşată de război, de invazia rusă din Ucraina, prin creşterea preţului la energie, ce a afectat toată economia, dar şi cheltuielile mari pe care le-am făcut şi noi în România şi celelalte ţări din Europa în perioada Covid-ului pentru a compensa impactul economic al închiderii economiei. Acum, inflaţia, din fericire, se duce din nou spre cifre „low-digit”, undeva pe la 4-5% rată anuală, ceea ce e mai aproape de ce aveam noi înainte de perioada Covid.

Din punctul nostru de vedere, şi nu numai al nostru, deşi am trecut prin inflaţia asta mare, totuşi România a rămas în continuare ţara cu cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană. Deci, avem în special la alimente cele mai scăzute preţuri din Uniune. Un pic deasupra noastră, cu preţuri ceva mai mari, sunt Polonia şi Bulgaria. Am fost prevenit că nu mă va crede nimeni când spun asta şi sunt pregătit pentru mirare. Ideea e că, totuşi, România are în continuare cele mai mici preţuri din Uniunea Europeană şi spune şi Eurostat”, a spus Chiriţoiu, la conferinţa „Concurenţa în sectoare cheie”.