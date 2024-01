Tati Part-Time e primul în box office

La aproape o săptămână de la lansarea în cinematografe, pelicula „Tati Part-Time” domină clasamentul box office-ului românesc, ocupând locul întâi. Filmul este regizat de Letiţia Rosculeţ, cunoscută pentru producții precum „Profu’” și „Triplusec”, și este produsă de BRomania – Matei Dima.

Comedia cu Alex Bogdan și Eva Măruță în rolurile principale a atras un public numeros, aducând peste 144.000 de spectatori în sălile de cinema din întreaga țară, conform datelor de pe cinemagia.ro.

Povestea comedia urmărește relația dintre avocatul Iustin, interpretat de actorul Alex Bogdan (cunoscut pentru rolurile în „Haita de acțiune”, „Mangalița” și „Mondenii”), și fina sa Maya, interpretată de debutanta Eva Măruță.

Distribuția acestui film include și alte nume cunoscute precum Alexandru Ion, prezent în „Lia – soția soțului meu” la Antena 1, Doina Teodoru (câștigătoare a emisiunii „iUmor” și actriță în „Camera 609”), Ștefan Floroaica, George Ivașcu (cunoscut pentru rolul din „Clanul” de la Pro TV), Nelu Cortea (fost jurat la „iUmor” și câștigător la „America Express”), Raluca Aprodu (prezentă în „Ruxx” și „Poveste de dragoste”), Mihaela Teleoacă (cunoscută pentru rolul din „Profu’”) și Ela Crăciun, prezentatoarea emisiunii „Numai de bine” de la Antena 3 CNN.

Topul filmelor din România

Vă prezentăm în continuare topul filmelor din România, în săptămâna 1 ianuarie – 7 ianuarie, potrivit Cinemagia.ro.

1. Tati Part-Time – 925.639, 60 de dolari

2. Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman şi regatul pierdut) – 1.602.322,69 de dolari

3. Night Swim (Ape blestemate) – 180.099,40 de dolari

4. Ferrari – 147.300,13 de dolari

5. The Snow Queen and the Princess (Crăiasa zăpezii şi mica prinţesă) – 119.414,11 de dolari

6. Miami Bici 2 – 3.148.574,96 de dolari

7. Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie (Miraculos: Buburuza şi Motan Noir, filmul) – 298.176,64 de dolari

8. Migration (Marea migraţie) – 568.550,01 de dolari

9. Wonka – 570.397,41 de dolari

10. Bordea: Teoria conspiraţiei – 296.789,64 de dolari

Povestea din filmului este următoarea: Iustin (interpretat de Alex Bogdan) este avocat. Visul său carieristic, pentru care a făcut aproape orice compromis necesar, este amenințat odată cu apariția Mayei (jucată de Eva Măruță), fina sa de 8 ani. Întâmplarea îl pune într-o situație dificilă, deoarece este nevoit să aibă grijă de Maya, chiar dacă nu se pricepe deloc la copii. Viața lui Iustin este dată peste cap, iar Maya, la rândul ei, nu este încântată de noul său „tati part-time”.