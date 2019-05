Duminică seara, pe 26 mai, președintele PSD va anunța ce decizie a luat în acest sens. A doua zi va primi sentința în dosarul în care riscă să fie condamnat la ani grei de închisoare. Apele sunt încă tulburi, iar zarurile nu au fost aruncate. Călin Popescu Tăriceanu încă speră să obțină în cele din urmă suportul PSD pentru prezidențiale, dar trimite și săgeți otrăvite subtile, prin care să arate cartonașul galben partenerului de coaliție.

Prima vizată este Viorica Dăncilă. Deși liderul ALDE a spus că nu dorește momentan schimbarea premierului, acesta insistă că ar fi fost necesară de o restructurare a Guvernului și nu o remaniere cum promovează șefa executivului. Tăriceanu nu ezită nici să o pună delicat pe Dăncilă într-o lumină proastă, arătând că a început greu mandatul, dar a mai progresat, că s-a implicat în gestionarea președinției României la UE, dar că nu este meritul său și că totuși un premier ALDE ar fi o variantă mai inspirată.

”Nu (n.r. dacă este premierul dorit de ALDE). ALDE își dorește un premier ALDE. Nu are o misiune ușoare într-o țară frământată de disputele politice duse la extrem. Startul domniei sale nu a fost cel mai simplu pentru ea și cel mai reușit, dar a făcut progrese mari. Are un merit pentru succesul președinției României la Consiliul UE, nu e exclusiv, dar a contribuit. Nu schimba niciodată caii în mijlocul râului. Nu văd niciun motiv pentru care am putea să renunțăm la doamna Dăncilă, poate sunt câteva retușuri de făcut la nivelul echipei. Nu aș vrea să ajungă și la vorba mea că ar fi trebuit să ajungă la o restructurare, nu remaniere cum a făcut ea. E responsabilitatea premierului în alcătuirea Guvernului, nu a președintelui.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Te-ar putea interesa și: