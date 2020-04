„Ma bucur sa vad ca apelul pe care l-am facut catre antreprenorii romani de a nu mai astepta mare lucru de la acest Guvern si a incepe sa-si faca propriile planuri de revenire la munca a inceput sa dea roade.

Am vazut zilele trecute un prim plan de repornire al celor din domeniul turismului (hoteluri si restaurante, mai exact). Faptul ca unul dintre cele mai lovite sectoare nu se da batut si, in ciuda permanentelor descurajari din partea guvernantilor, isi face planuri de redeschidere ma face sa am incredere ca vom reusi sa revenim la o minima normalitate”, scrie Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook.

Următorul pas în revenirea la normal

„Nu sunt de acord cu Guvernul Orban care insista ca doar hotelurile trebuie sa fie deschise in vreme ce restaurantele trebuie sa ramana inchise. Sunt mai degraba de partea celor care spun ca terasele cu o dimensiune mica si medie trebuie deschise intr-o prima faza. Marirea distantei dintre mese, limitarea numarului de persoane care sa stea la o masa, interzicerea grupurilor mai mari de 6-8 persoane, masuri de igiena in bucatarii, procedee de dezinfectie periodica, pot sa faca dintr-o terasa un loc la fel de sigur ca oricare altul.

Intr-un timp relativ scurt (2-4 saptamani) se va vedea daca masurile luate au fost suficiente sau trebuie luate si alte masuri. Daca ele au functionat, in pasul doi se vor putea deschide restaurantele in spatii inchise cu aceleasi masuri de distantare si poate doar la 50% din capacitate. Si apoi vine urmatorul pas si apoi urmatorul pas pana cand vom reveni la normal. Este la fel de probabil ca aceasta deschidere graduala sa corespunda si cu apetitul consumatorilor de a reveni la viata sociala.

Pentru cei din turism sau alti antreprenori, noi, la ALDE, am facut un indrumator de bune practici in vederea reintoarcerii la munca. Nu avem pretentia ca rezolva toate problemele, dar daca nu l-a facut guvernul ne-am gandit sa-l facem noi. Credem ca el poate ajuta companiile mici si mijlocii care nu au fonduri pentru a-si angaja consultanti in domeniu. Suntem gata sa-l perfectionam impreuna.

Salut redeschiderea hotelurilor si a pensiunilor. Am incredere ca cei mai multi conducatori vor lua masuri de siguranta pentru turisti si personal. Ma ingrijoreaza capacitatea redusa de testare a personalului, de dezinfectie periodica a spatiilor si de purificare suplimentara a aerului. Sper sa se gaseasca solutii.

Vad o dezbatere si la nivelul UE cu privire la turism. O incurajez, dar mi-e frica de faptul ca reactia UE la repornirea turismului va fi la fel ca la gestionarea crizei medicale: fiecare pentru el! Vad deja zone turistice sau chiar state care “fura startul” si vin cu pachete care sa readuca turistii (nopti de cazare gratuita, gratuitate la muzee si obiective turistice, bilete de avion gratuite etc). Din pacate nu vad la guvernul Orban vreo preocupare in aceasta directie. Vad doar multe vorbe goale spuse la TV”, a adăugat acesta.

Soluțiile cele mai bune

„Cum cred ca va fi la noi? Din cauza lipsei de apetit (ca sa nu-i spun frica) pentru calatorii externe este clar ca cei care isi vor face concediile le vor face preponderent in tara. Aici depinde de noi toti de a gasi solutiile cele mai bune pentru ca sa nu ne repezim cu totii in aceleasi locuri si in aceleasi perioade. O esalonare judicioasa a concediilor ar ajuta la evitarea aglomeratiei si marirea confortului pentru noi toti.

Am propus ca cel putin pentru o perioada sa se ia in calcul ca vacantele elevilor sa nu mai fie in acelasi timp pentru toti elevii, ci sa existe o decalare intre ele. Asta ne-ar permite sa nu ne mai inghesuim toti pe sosele sau hoteluri in aceeasi perioada, ar mari gradul de ocupare al hotelurilor si ar prelungi sezonul de vara sau de iarna cu cate 2-3 saptamani. Ceea ce ar fi un real ajutor pentru toti.

Cred ca obiceiurile noastre se vor schimba, cel putin o perioada. Cred ca vom fi mai putin tentati sa incercam locuri noi si siguranta medicala va prima. Vom avea tendinta de a merge la restaurantul in care avem incredere sau despre care am auzit ca e sigur. Ne vom alege un hotel sau pensiune despre care am auzit ca isi ia masuri de siguranta. Capacitatea proprietarilor de hoteluri si restaurante de a lua masurile de siguranta cele mai bune trebuie dublata de efortul de a comunica acest lucru si clientilor si personalului. Nu scapati din vedere acest lucru.

Va trebui sa invatam sa convietuim cu acest virus, va trebui sa-l invingem noi pe el si nu invers. Nu trebuie sa ne inghetam viata, dar trebuie sa ne luam, fiecare, toate masurile pentru a ne simti in siguranta”, a conchis președintele ALDE.