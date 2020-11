Comisia de Turism Intern și Incoming a Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) a purtat, recent, mai multe discuții cu reprezentanții primăriilor stațiunilor montane, cu privire la stadiul elaborării unui plan de măsuri de siguranță sanitară a turiștilor în stațiunile de schi din România, în contextul pandemiei de COVID-19.

„În anul 2020 România a fost destinația preferată a românilor pentru petrecerea vacanței, în contextul pandemiei de COVID-19. Lipsa unui set de măsuri de siguranță pentru turiștii străini care intră în țară, închiderea restaurantelor sau centrelor spa au anulat șansa poziționării țării noastre ca destinație turistică sigură. Dorim să nu se mai întâmple același lucru la deschiderea sezonului de iarnă. Turismul, dacă este practicat în siguranță, înseamnă atât sănătate fizică, cât și mentală. Pe de altă parte, orice activitate în aer liber ajută la întărirea imunității”, subliniază Dumitru Luca, președintele ANAT.

ANAT împreună cu autoritățile locale care administrează stațiunile montane vin astfel în întâmpinarea autorităților centrale cu propuneri de securitate sanitară a stațiunilor montane, pentru a continua promovarea acestor destinații în agențiile de turism, ca o strategie de a încuraja turiștii să meargă în stațiuni.

”Este necesar ca turiștii să se simtă în siguranță iar factorii de decizie trebuie să elaboreze și să implementeze un set de măsuri care să ofere încredere turiștilor. Putem lua exemplul măsurilor luate în stațiunile de schi din Franța, care își așteaptă cu încredere turiștii”, precizează Lucian Boronea, prim vicepreședinte ANAT.

Până în prezent, ANAT a avut întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale pentru stațiuni precum Vatra Dornei, Predeal, Sinaia, Azuga, Poiana Brașov, Cavnic și Lupeni.

Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță

În pofida zvonurilor propagate în ultima vreme, românii vor beneficia în continuare de voucherele de vacanță. ”Felicităm inițiativa Guvernului de continuare a programului voucherelor, chiar dacă acesta se aplică deocamdată doar pentru un an, în contextul în care bugetul național este limitat. Sperăm ca de anul viitor să putem prelungi mai mult – multianual – acordarea următoarelor vouchere. Ne-am dori foarte mult să putem vorbi, pe viitor, de proiecte multianuale, pe minim 5 ani, care ar oferi o predictibilitate mare industriei turismului”, declară Lucian Boronea, prim vicepreședinte ANAT și președinte al Comisiei de turism intern și incoming a ANAT.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor Publice, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020 au fost emise vouchere de vacanță în valoare de 258 de milioane de euro.

”An de an vorbim de un rulaj de 300 de milioane de euro generat de către voucherele de vacanță. Salariații beneficiari mai cheltuiesc cel puțin 20% în plus pe cazare și alte servicii turistice, deci putem discuta de o sumă anuală care se ridică la minim 350 de milioane de euro și de care beneficiază industria turistică din România. Dacă am reuși să avem proiecte multianuale pe 10 ani, industria ar beneficia de o stabilitate mare, iar hotelurile ar putea avea acces la credite pentru investiții, având un rulaj garantat de aceste vouchere, care asigură un succes mare la vânzări”, adaugă Lucian Boronea.

Salariații își achiziționează vacanțele interne cu voucherele de vacanță, la ora actuală, atât prin intermediul agențiilor de turism, care pot oferi și pachete turistice achitate cu aceste vouchere, cât și direct de la structurile de cazare. Agențiile de turism pot adăuga serviciului de cazare și alte servicii complementare – transport, masă, excursii locale, bilete la spectacole și evenimente – care înglobate într-un pachet de servicii oferă posibilitatea plății integral cu tichete de vacanță. Separate, aceste servicii nu s-ar putea achita decât cu numerar și, în plus, pachetele turistice astfel create de către agențiile de turism sunt garantate 100% împotriva insolvenței.

Proiectul voucherelor de vacanță s-a bucurat de un mare succes, aducând beneficii enorme atât pentru salariați, cât și pentru industria turistică românească. În ultimii doi ani a început să se observe dezvoltarea pachetelor tip city break în România – în orașe precum București, Sibiu, Oradea sau Constanța – achitate cu vouchere de vacanță. Lucian Boronea consideră că ”este doar un început. Dorim dezvoltarea unei rețele de transport aerian pe rute interne, care va determina utilizarea la scară mai mare a voucherelor de vacanță pentru city break-uri. Industria turistică salută oportunitatea acestor vouchere. Să nu uităm că, potrivit tuturor studiilor internaționale, fie elaborate de către IATA (Asociația Internațională a Transportului Aerian) ori de către McKinsey, turismul de afaceri și transportul aerian își vor reveni în intervalul 2023-2024, însă turismul intern își va reveni mult mai repede”.