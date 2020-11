Fără voucherele de vacanţă turismul intern ar fi „în plop”, afirmă vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, care precizează că 30-40% din sejururile pe acest segment de la începutul pandemiei de COVID-19, au fost achitate cu tichetele de vacanţă.

„Referitor la vouchere de vacanţă, am înţeles că se lucrează, dar pot spune cu toată sinceritatea că fără voucherele de vacanţă tot turismul românesc intern este în plop. Sigur că oamenii se mai duc şi pe banii lor, dar fără cele 300 de milioane de euro din vouchere eram pe gard. Noi trebuie să pledăm pentru ele, pentru că noi agenţiile câştigăm, chiar dacă comisionul este limitat, dacă ai rulaj mai întreţii salariile şi cheltuielile de zi cu zi. Pe de altă parte, pentru baza materială sunt vitale, pentru tot ceea ce înseamnă staţiuni sunt vitale. Am fost în contact cu mai mulţi hotelieri şi pe toţi pe care i-am întrebat nu am găsit unul care să nu fi avut 30-40% din vânzări prin vouchere de vacanţă, ori litoralul fără vouchere este în cap. Şi la balneo şi munte foarte mulţi oameni sunt cu vouchere”, a declarat Alin Burcea pentru Agerpres.

Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță în 2021

Referitor la acordarea voucherelor de vacanţă şi în 2021, vicepreşedintele ANAT afirmă că totul depinde de felul în care va fi realizat bugetul pentru anul următor.

„Deci, pentru turismul românesc sunt vitale, dacă se doreşte să îl ţină în viaţă timp de 6 luni, dacă încep cu vaccinurile. Nu e vorba că vaccinează toată ţara într-o zi, dar se mai descleştează lumea. Dacă vedem imagini cu vaccinare în Germania în decembrie, deja din punct de vedere psihic oamenii îşi mai revin şi încep să consume. Dar strict pentru intern, fără vouchere suntem pa. Eu cred că legat de vouchere de vacanţă, totul rezidă din felul în care vor reuşi să închege un buget”, a mai spus el.

Proprietarul Paralela 45 susţine că importante pentru vânzările în sezonul viitor sunt şi condiţiile impuse, prin scăderea avansului şi asigurările. „Noi am lansat produsele pentru 2021 şi se înscrie lumea, dar importante sunt condiţiile de vânzare, avansul să fie cât mai mic şi suma importantă de 75% să fie cu 30 de zile înainte de plecare, ca să vadă oamenii ce se întâmplă. Iar noi am băgat toţi asigurarea storno, asigurarea Covid, ca în cazul în care se întâmplă ceva să îşi poată lua avansul înapoi”, a adăugat Burcea.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a solicitat Guvernului, la 19 octombrie, printr-o scrisoare oficială, un sprijin real din partea statului pentru agenţiile de turism.

Printre propunerile considerate „cruciale” de ANAT pentru supravieţuirea agenţiilor, operatorii din turism au cerut realizarea unei scheme de ajutor de stat constând în oferirea de granturi egale cu valoarea taxelor achitate în anul 2019, proiect ce ar trebui implementat până cel târziu la finalul anului 2020, precum şi prelungirea acordării voucherelor de vacanţă în perioada 2021-2025 către bugetari şi acordarea de facilităţi fiscale pentru companiile private care oferă salariaţilor vouchere de vacanţă.