„În prezent institutul de învățământ superior care pregătește ofițeri de servicii speciale este cel mai dezirabil în accepțiunea absolvenților de liceu. Are cei mai mulți candidați.

Instituțiile acestea militarizate… înainte, pentru generația mea, să spui că vrei să te faci milițian însemna că nu prea te duce mintea, că ești un tip destul de brutal, destul de necioplit.

Securistul avea și el un loc câtuși de puțin de pozitiv”, își amintește autoarea biografiilor lui Nicolae și Elena Ceaușescu.

Aceasta are și o explicație pentru creșterea numărului de candidați care își doresc să devină agenți: „Nu că prezintă interes. Pare extrem de atractivă. Cred că are și anumită aură de mister, este o elită, o elită a inteligenției …”, a mai spus prof. dr. Lavinia Betea.

„Nu poți face Intelligence cu oameni de pe stradă”

„Foarte interesant ce spune Virgil Măgureanu, cum i-au cerut americanii o construcție de la 0 a SRI și spune el că le-ar fi replicat că nu se poate face o structură de Intelligence cu oameni de pe stradă. Și jumătate din efectivele Securității au fost folosite la structura democratică numită SRI.

Noi am transformat în normă tot nefirescul nebulos al anilor 90. Am făcut democrația cu nomenclaturiști de rang 2, am făcut instituții democratice pe temelia instituțiilor nedemocratice, am luat procurorii ceaușiști și i-am făcut miniștri ai Justiției, poate și reformatori de justiție democratică.

Poate că și asta e o disfuncționalitatea statului român”, este de părere jurnalistul Ionuț Cristache.

„Nu ai de unde să aduci alți oameni profesioniști. Același lucru i s-a reproșat lui Pătrășcanu. Una dintre acuzele care i s-au adus în 1948 a fost aceea că nu a schimbat tot aparatul de Justiție”, a motivat prof. dr. Lavinia Betea.