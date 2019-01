Ţara din UE în care doar căsătoria şi divorţul nu pot fi realizate online! Birocraţie aproape inexistentă. Puţini ştiu acest detaliu uimitor

Această ţară din Europa se îndreaptă uşor către digitalizarea completă a administraţiei publice, potrivit MarketWatch.

În contextul în care din ce în ce mai multe ţări îşi mută serviciile online, experimentul Estoniei oferă o imagine asupra modului în care ar putea arăta interacţiunea viitoarelor generaţii cu statul, scrie Mediafax.

F osta ţară sovietică a creat o platformă care susţine autentificarea electronică şi semnăturile digitale pentru a permite comunicarea online în sectoarele privat şi public.

Mai există câteva lucruri ce nu pot fi realizate electronic în Estonia, cum ar fi căsătoria, divorţul sau transferul de proprietate, şi asta pentru că guvernul a decis că este important să fii prezent fizic la unele dintre cele mai importante evenimente ale vieţii.

Marten Kaevats, consilierul pe probleme digitale al Estoniei, spune că obiectivul este un guvern care-şi sprijină cetăţenii fără a le sta în drum.

Siva Vaidhyanathan, director al Center for Media and Citizenship de la University of Virginia, spune că alte ţări au multe de învăţat din exemplul Estoniei.

Cea mai mare parte a estonienilor par să fi îmbrăţişat sistemul în pofida temerilor existente la nivel mondial privind furtul de date. Cetăţenii îşi pot monitoriza datele şi vedea dacă vreo instituţie guvernamentală sau privată le accesează.

Platforma se bazează pe un software denumit X-Road. Guvernul are de asemenea un plan pentru suportul serviciilor digitale în caz de invazie sau atacuri cibernetice severe.

Dacă sistemul Estoniei poate fi folosit în ţări mai mari reprezintă o întrebare deschisă, spune Zvika Krieger, de la WEF.