Forţele de ordine libaneze au lansat sâmbătă gaze lacrimogene asupra manifestanţilor adunaţi în faţa parlamentului pentru a protesta împotriva clasei politice pe care o consideră responsabilă de explozia de marţi, relatează Reuters, dpa şi AFP, citate de Agerpres.

„Revoluţie, revoluţie”, au scandat protestatarii, potrivit postului tv libanez MTV, în timp ce încercau să îndepărteze barierele din jurul clădirii parlamentului.

Deflagraţiile provocate de explozia a circa 2.700 de tone de nitrat de amoniu depozitate de şase ani în condiţii necorespunzătoare în portul capitalei libaneze Beirut s-a soldat cu peste 150 de morţi şi 5.000 de răniţi, conform ultimului bilanţ provizoriu, iar sute de mii de locuitori ai oraşului parţial devastat au rămas fără adăpost. Tragedia a alimentat nemulţumirea libanezilor faţă de o clasă politică pe care o acuză de incompetenţă şi corupţie.

Security forces throw tear gas at protesters outside #Lebanon parliament

What are they protecting? A hollow, destroyed building that used to be inhabited by politicians that have lost all credibility? You may not want to rebuild but at least let us do it

pic.twitter.com/aoD8Zt1Nd1

— Aya Majzoub (@Aya_Majzoub) August 6, 2020