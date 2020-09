Un depozit de ulei pentru motor şi cauciucuri aflat în portul din Beirut a luat foc joi, a anunţat armata libaneză într-un comunicat, la ceva mai mult de o lună de la explozia uriaşă care a devastat portul şi un cartier rezidenţial din capitala Libanului, transmite Agerpres.

Incendiul a izbucnit în zona de duty free a portului, o coloană uriaşă de fum ridicându-se deasupra oraşului. O sursă militară a declarat pentru Reuters că nu se cunoaşte deocamdată cauza exploziei.

The Army is telling people in the vicinity of Beirut port to evacuate as another huge fire rages. This video is circulating showing workers fleeing the area pic.twitter.com/FxGLhM8Wl1

Crucea Roşie libaneză a anunţat că nu există riscul unei explozii şi că nu sunt răniţi, deşi există câteva persoane care întâmpină dificultăţi în a respira.

Incendiul a semănat panică în rândul libanezilor, aflaţi încă sub şocul exploziei de luna trecută, scrie AFP.

În imagini difuzate de televiziune se puteau vedea pompieri care încearcă să ţină sub control flăcările din port, unde depozite şi silozuri de grâne au sărit în aer la 4 august.

BREAKING: A fire has broken out at a warehouse in Beirut's port, according to the Lebanese Army.

It comes just weeks after a massive blast killed more than 170 people and injured more than 6,000 others. https://t.co/6Tpk75DwcW pic.twitter.com/ALOaOLbvXG

— New Day (@NewDay) September 10, 2020