Ministerul Finanțelor lucrează la elaborarea unui plan fiscal care, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, va fundamenta programul de reducere a deficitului bugetar pentru următorii ani. Autoritățile financiare încearcă să demonstreze Comisiei că Guvernul poate atinge obiectivele de reducere a deficitului printr-o colectare mai eficientă a veniturilor, minimizând astfel necesitatea implementării de „măsuri fiscale” suplimentare.

În paralel, România solicită Comisiei Europene o ajustare mai graduală a deficitului în primii trei ani, perioadă în care sunt planificate investiții majore, inclusiv în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), și se așteaptă un impact semnificativ din reforma pensiilor, parte integrantă a PNRR, conform declarațiilor ministrului de resort, Marcel Boloș, într-un interviu pentru Profit.ro.

Când a fost întrebat despre posibilitatea unor majorări de taxe, Boloș a evitat să ofere un răspuns direct și a menționat un jalon din PNRR care prevede reforma sistemului fiscal bazată pe un raport al Băncii Mondiale. Aceasta reformă ar include reducerea sau eliminarea sistemelor fiscale favorabile și a facilităților acordate anumitor categorii.

Renunțarea la regimurile fiscale preferențiale a fost menționată anterior și de premier ca o posibilă măsură pentru anul următor, destinată să susțină ajustarea fiscală. Premierul Marcel Ciolacu a precizat că nu se intenționează modificarea cotei generale de TVA de 19% sau a cotelor reduse pentru alimente și medicamente, dar ar putea fi analizate alte cote reduse de TVA.

„Lucrăm la acest plan fiscal, este planul fiscal structural prevăzut de regulamentele CE pentru toate cele 10 state membre (care încalcă regulile – n.r.). Anul 2025 are încărcătura bugetară cea mai mare, pentru că discutăm despre reforma sistemului public de pensii, unde avem impactul bugetar deja prezentat în spațiul public și cofinanțările aferente PNRR, care are termenul de finalizare a proiectelor 2026. România în perioada următoare, 2025, 2026, 2027, are un buget alocat investițiilor foarte mare, respectiv 8,2% din PIB în 2025, 7,3% din PIB în 2026 și 6,2% din PIB în 2027.

Sunt primele noastre simulări pentru planul fiscal și pentru prognozele de cheltuieli pentru următoarea perioadă. Trebuie să fim realiști, pentru că sunt ani dificili din perspectiva asigurării finanțărilor acestor proiecte de investiții”, spune ministrul.