Surpriză uriașă în PSD. Un fost lider al partidului, supranumit „părinte fondator”, revine pe prima scenă politică

Este vorba de Doru Ioan Tărăcilă, fost senator şi ministru de Interne PSD. Acesta a revenit în politică pe poziţia de vicepreşedinte al PSD Călăraşi.

Doru Ioan Tărăcilă este un fost senator român în legislaturile 1990-1992, 1992-1996, 1996-2000, 2000-2004 şi 2004-2008 ales în judeţul Călăraşi pe listele partidului FSN, FDSN, PDSR şi PSD. A fost vicepreşedinte al Senatului.

În perioada 1994-1996, Doru Ioan Tărăcilă a fost Ministrul de Interne în guvernul Nicolae Văcăroiu. A fost cel mai temut şef de la Ministerul de Interne pentru că se deghiza în jurnalist pentru a le da o lecţie poliţiştilor.

La eveniment a participat şi secretarul general al social-democraţilor, Codrin Ștefănescu.

„Am venit de la centru ca să mă asigur că aici avem o echipă unită şi viabilă. Astăzi am avut o mică şedinţă in BPJ. Toată lumea este în regulă. Am primit confirmări de la colegii noştri că se vor organiza foarte rapid. In noul Birou Permanent Judeţean sunt, as putea spune parlamentari şi oameni care au participat ca fondatori ai partidului. Este un mare câştig pentru organizaţia judeţeană că ne-au deshis uşile oameni noi şi vechi, fondatori ai partidului. Oameni foarte buni au venit alături de noi. Vă reamintesc, în sală s-a aflat şi Doru Ioan Tărăcilă care este unul dintre părinţii fondatori ai acestui partid. Ședinţele se vor desfăşura de acum înainte în mod regulat. Vor fi desfăşurate la sfârşit de săptămână pentru a putea participa şi parlamentarii. PSD Călăraşi va deveni ceea ce a fost pe vremuri. Va fi la o competiţie între judeţe. Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj şi Vrancea, primele locuri din ţară.”, a spus Codrin Ștefănescu, secretar general PSD.