Astfel, ofertele micilor furnizori pot să fie și cu 10-15% mai mici decât ale furnizorilor mari precum Engie sau E.On. De asemenea, în condițiile în care cei doi furnizori mari ai populației, Engie și E.On, au trimis oferte de furnizare concurențială la prețuri egale sau aproape egale cu cele reglementate, a căror aplicabilitate va înceta de la 30 iunie, au apărut deja oferte ceva mai bune, tot din zona furnizorilor mari de energie, precum CEZ și Enel, scrie e-nergia.ro.

Prețurile la cei doi sunt sub cele reglementate, dar există și oferte mai avantajoase, cu prețuri semnificativ mai mici decât cele reglementate, din partea micilor furnizori.

Amtinim că, acum, prețurile reglementate sunt de 125 de lei/MWh pentru clienții Engie și de 136 de lei/MWh pentru clienții E.On, rotunjit.

În acest context, cea mai bună ofertă este a unui furnizor mai mic din București, Energy Gas Provider SRL care propune un contract cu o valabilitate de 15 luni, împărțit în două perioade: trei luni și apoi următoarele 12. În aceste prime trei luni, la un preț propus de 66 de lei/MWh, prețul final oferit clienților din zona de distribuție a Engie (Distrigaz Sud Rețele) este de 109,5 lei/MWh pentru primele trei luni, și apoi de 118,5 lei pentru următoarele 12, deci sub prețul Engie. Diferența este una și mai mare față de E.On.

O altă ofertă vine din partea Restart Energy One, un furnizor mai mic și el, care este adresată, la fel, tuturor consumatorilor casnici din țară, indiferent de zona de distribuție. Furnizorul propune un contract pe un an, perioadă în care este menținut și prețul din ofertă de 74,5 lei/MWh, pentru clienții din zona de rețea a Engie prețul final plătit acasă este de 117 lei/MWh, iar pentru cei din zona de rețea a E.On, 115,8 lei.

O a treia ofertă vine din partea AIK Energy, companie care este, de fapt, fosta Valahia Gaz, cunoscută publicului interesat de piața gazelor pentru faptul că, anul trecut, a fost unul dintre cei mai mari importatori de gaze din România, evident, rusești. Conform discuției cu aceștia la call-center, e-nergia.ro a aflat și tarifele. Astfel, prețul este de 69 de lei/MWh, ceea ce înseamnă, pentru clienții din București și de fapt din toată zona de distribuție a Engie, un preț final de 112 lei/MWh, deci semnificativ (minus 13 lei) sub prețul reglementat și sub oferta Engie. Pentru zona de distribuție E.On prețul oferit este de 111 lei, deci cu 23 de lei/MWh sub prețul concurențial al E.On.