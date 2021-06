USR şi PLUS urmează să devină în mod oficial un singur partid, iar alegerile interne vor desemna un singur preşedinte al noii formaţiuni. Dan Barna vrea să fie noul şef al formaţiunii, dar ar putea avea parte de un contracandidat surpriză.

Dacian Cioloş nu mai vrea să fie şeful USR-PLUS

Dan Barna a refuzat deja propunerea lui Dacian Cioloş ca ambii copreşedinţi să nu candideze pentru şefia partidului unificat. Surse politice din USR-PLUS spun că Dacian Cioloş, considerat un candidat redutabil pentru viitoarele prezidenţiale de toate grupările din partid, ar fi avut ca variantă trimiterea lui Dragoş Tudorache în lupta pentru şefia partidului, conform adevarul.ro.

Chiar dacă nu ar câştiga funcţia de preşedinte, în condiţiile în care Dan Barna nu ar candida, Cioloş tot ar putea emite pretenţii să fie reprezentantul partidului la prezidenţiale. Dacă Barna candidează şi câştigă, actualul copreşedinte cu siguranţă va vrea să fie candidatul partidului la următorul rând de alegeri.

Surse din interiorul USR-PLUS susţin că pasul înapoi făcut de Dacian Cioloş, deşi nu înseamnă că a renunţat definitiv la candidatură, e motivat de două elemente.

Planul ascuns al lui Cioloş

Campania de vaccinare şi gestionarea situaţiei partidului din ultimele luni. Cioloş, care a evitat până în prezent oferirea unui răspuns dacă se va vaccina sau nu, fiind invocat fie faptul că mai întâi trebuie să fie vaccinaţi cei din grupe de risc, fie că a avut deja boala şi are anticorpi.

Cioloş e singurul lider de partid din coaliţie care nu a mers să se vaccineze, cu toate că a lansat mesaje de încurajare a campaniei de vaccinare. Acest aspect îl dezavantajează, în condiţiile în care liderii USR-PLUS ştiu că întrebarea poziţionării faţă de vaccinare va fi pusă de fiecare dată în campania internă şi în spaţiul public.

Barna a simţit ezitarea lui Cioloş şi USR a lansat, sub umbrela partidului, o campanie de susţinere a vaccinării. Al doilea aspect este legat de faptul că Dacian Cioloş e în pericol să piardă din susţinerea celor din PLUS, după ce în scandalul demiterii lui Vlad Voiculescu a cedat mult prea uşor.

Grupul din PLUS care e apropiat de Vlad Voiculescu nu a uitat acest lucru. Nici varianta Tudorache nu e una pe placul acestora. Soluţia de avarie spre care se îndreaptă PLUS în momentul de faţă este Anca Dragu. Şefa Senatului şi una dintre persoanele care şi acum este în conducerea naţională.

„Are o carieră în spate, deci ai un CV pe care îl poţi prezenta fără ruşine. E o doamnă, iar asta arată că suntem deschişi la minte. Nu în ultimul rând, este şefa Senatului. Aşadar, un lider din partid cu o funcţie importantă, capabil să se bată cu un alt lider cu funcţie înaltă, adică un vicepremier al României.

În timp ce PNL are o luptă care va fi dusă între prim-ministru şi preşedintele Camerei Deputaţilor, noi am avea una între şefa Senatului şi vicepremier”, au subliniat surse din conducerea PLUS.

Voiculescu, variantă surpriză

Vlad Voiculescu a refuzat să spună dacă va candida sau nu, dar a glumit spunând că poate ar fi mai bine să candideze pentru şefia PNL. Nu a vrut să comenteze propunerea făcută de Cioloş lui Barna privind neintrarea în cursă a niciunuia dintre cei doi copreşedinţi.

De partea cealaltă, Dan Barna nu se confruntă cu probleme privind candidaţii din USR care ar putea emite pretenţii la şefia partidului, cu toate că tabăra care se opune acestuia ar vrea să convingă o persoană care a confirmat în alegeri, adică Allen Coliban sau Dominic Fritz, mai spune sursa citată.