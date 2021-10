Vești bune pentru fanii lui Codin Maticiuc. De la muzică, artistul a făcut un pas mare către lumea filmului. El va face parte din distribuția ultimului sezon VLAD, de la Pro Tv.

Cel de-al patrulea și ultimul sezon al serialului VLAD ține telespectatorii cu sufletul la gură în fiecare luni seara, de la ora 21:30. Întorsăturile de situație, noile personaje care au dat calculele peste cap și firul narativ al poveștii au demonstrat că totul este mai aproape de nota finală de plată! În acest univers spectaculos revine, după apariția din primul sezon, Codin Maticiuc.

Anghel Damian, Head Writer – Creative Producer, povestește despre acest moment al serialului. El susține că mai este foarte puțin până la finalul sezonului, iar în luptă apar personaje care vor modifica complet sfârșitul. Unul dintre aceste personaje este un jucător de poker milionar care va interpretat chiar de Codin Matinciuc.

”Acum că am intrat pe culoarul final și ne apropiem cu pași siguri spre deznodământ, personajele nostre titulare sunt într-o luptă de care pe care, toți împotriva a toți, fiecare pentru el, pentru adevărul lui/ei. În această luptă apar aliați surpriză, fie personaje noi care vor modifica fundamental sfârșitul, fie personaje care în trecut au avut o pondere mai mică, dar care acum sunt în stare să răstoarne buturuga mare. În ultima categorie se găsește și Bulgaru’, jucător de poker, milionar și om care le încurcă și descurcă pe toate”.

Ce rol va avea Codin Maticiuc

De cealaltă parte, Codin Matinciuc a fost extrem de încântat de propunere. El a declarat că filmările pentru serialul VLAD au fost extrem de interesante, având în vedere că niciodată nu a mai fost implicat într-un serial.

Totodată, el a mai cunoscut și persoane importante, dar și prieteni alături de care s-a bucurat de întreaga colaborare.

”Perioada filmărilor a fost una extrem de interesantă deoarece este primul meu proiect de acest gen. Până acum am făcut doar film de lung metraj, iar experiența într-un serial de televiziune a fost extrem de ofertantă. M-am bucurat să mă adresez și acestui tip de public. Am avut ocazia să fiu cu prieteni alături de care am mai lucrat, precum Jesus del Cerro (Miami Bici), Anghel Damian, Monica Bîrlădeanu (în filmul Faci sau Taci), Olimpia Melinte (a jucat în primul film produs de mine). A fost foarte fun și m-am bucurat să joc în primul meu serial”, a declarat Codin Matinciuc.

Anghel Damian susține că publicul îl cunoaște deja pe Codin Matinciuc, însă rolul de acum va fi unul cu adevărat special.

”Pe Codin Maticiuc sunt convins că l-ați mai văzut, fie în filmul românesc cu cel mai mare succes la boxoffice post 90’, fie ca detectiv în Masked Singer România, sau îl cunoașteti drept filantrop, sau scriitor de roman, sau personaj de cancan. Codin are multe fețe și e gata să le împrumute, din nou, Bulgarului din VLAD”, a spus acesta.