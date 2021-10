George Buhnici, dezvăluire neașteptată. Jurnalistul a recunoscut că a consumat droguri

George Buhnici a fost invitat în podcastul „Aproximativ discuții” de pe YouTube, unde a vorbit despre singurul moment în care a consumat droguri.

Astfel, jurnalistul a spus ar fi putut acest lucru de foarte multe ori, în contextul în care a vizitat de mai multe ori Amsterdam, unde sunt permise consumarea și vânzarea de droguri ușoare.

S-a întâmplat în Los Angeles

Buhnici a spus că în locația respectivă „vine și îți aduce acasă, ca la Uber”, nefiind nevoit să se deplaseze pentru a cumpăra.

„Eu sunt cel mai plictisitor om… Eu sunt ăla care s-a dus la Amsterdam de nu știu câte ori și nici măcar o dată, unde-i legal, nu am băgat. Am băgat o singură dată, în LA, că acolo vine și îți aduce acasă, ca la Uber… Am băgat și am zis un banc în jumătate de oră. Și, la sfârșitul bancului, eram singur pe terasă și am hotărât să mă culc”, a recunoscut George Buhnici în podcastul respectiv.

Potrivit celor spuse de jurnalist, acela a fost momentul când a realizat „cum se fac multe filme de la Hollywood”. Mai apoi, acesta a explicat și cum s-a simțit după. Se afla cu niște prieteni pe o terasă iar „timpul a început să se dilate rău”.

„Adică, eu când m-am fumat, singura dată când îmi aduc aminte că m-am fumat, în Los Angeles, pe lux, da? Se vedea Hollywood-ul de acolo. S-a fumat că s-a livrat… Eram cu niște prieteni pe terasă și, la un moment dat, timpul a început să se dilate rău. Știi cum m-a lovit? Când m-a lovit, mi-a tâmpit creativitatea, de aia îmi dau eu seama cum se fac multe filme de la Hollywood. Aia, cred, se fumează sau trag ceva și scriu poantele alea. Așa am scris și eu o scenă de film”, a mai spus George Buhnici.