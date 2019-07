Simona Halep a dezvăluit recent că un galez în vârsta de 19 ani a fost „talismanul său” de la Wimbledon 2019. Simona Halep il considera pe tanarul tenismen Tom Thelwall-Jones omul care i-a purtat noroc la Wimbledon, conform Brink Wire. In varsta de 19 ani, Tom Thelwall-Jones a fost partenerul de antrenament al romancei in ultimele saptamani. Mai mult, Simona Halep l-a invitat si la meciuri si i-a purtat noroc, astfel ca sportiva se gandeste sa-l coopteze in echipa si la US Open.

„Organizatorii de la Wimbledon ne-au pus in legatura. La biroul de antrenamente, ei ni l-au recomandat, mi-a placut si l-am pastrat. Daca ma simt bine si relaxata cu o persoana, ma antrenez zilnic cu ea. Dar nu fac asta mereu. Insa atunci cand imi place cineva, incerc sa pastrez acea persoana. Daca voi avea sansa si anul viitor sa ma antrenez cu el, poate ca-l voi suna. Poate ca il iau cu mine si la US Open”, a afirmat Simona Halep.

Tom Thelwall-Jones este un jucator de tenis ce studiaza la Universitatea din Tusla, Oklahoma.

