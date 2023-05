Un expert de la o clinică din Clevland spune de ce anumite vitamine ar trebui evitate. „Există tendințe pe platformele de socializare care pledează pentru diferite suplimente. Cele mai multe sunt recomandate de diverși influenceri, pentru diferite probleme, fără a avea la bază date necesare. Aceste vitamine pot fi dăunătoare și este important să se știe acest lucru”, spune medicul Sean Ormond citat de Firstforwomen.

Unele studii susțin că suplimentele sunt cheia pentru o mai bună energie și risc redus de afecțiuni, de la diabet la depresie; alții insistă că vitaminele nu fac altceva decât să ne amăgească. Așadar, suplimentele funcționează cu adevărat? „Vitaminele și mineralele sunt esențiale pentru ca organismul nostru să funcționeze optim”, spune medicul Dennis Goodman de la Centrul Medical NYU Langone din New York City. „Este important să vă asigurați că luați forma potrivită de nutrienți de înaltă calitate, pe lângă un stil de viață sănătos sau puteți pierde beneficiile esențiale pentru sănătate, risipind banii”, susține el.

Pentru oboseală și îmbătrânire, NR în loc de B3

Vitamina B3 este adesea recomandată pentru energie, dar cercetările arată că o formă mai puțin cunoscută de B3, numită nicotinamidă ribozidă (NR), este adevărata vedetă. Odată ajunsî în corp, NR se transformă în NAD, un compus care accelerează metabolismul și activează proteinele anti-îmbătrânire, conform medicului Christine Horner, autor al cărții ”Radiant Health”. NAD crește și producția de hormoni, care pot ajuta la prevenirea depresiei. Cercetările sugerează că poate ajuta la prevenirea maladiei Alzheimer.

Pentru ceață cerebrală și bufeuri combinația de tocoferoli în loc de vitamina E

Vitamina E are un rol în stimularea cogniției și scăderea riscului de demență. În plus, s-a spus că ameliorează bufeurile. Dar dacă nu luați amestecuri de tocoferoli (alfa și gamma), este posibil să nu vedeți beneficii, ci dezavantaje. „Combinația de tocoferoli alfa și gamma acționează ca antioxidant și anti-inflamator. Se completează reciproc pentru beneficii maxime”, spune dr. Robert Fratellone. El adaugă că o mare parte din vitamina E de pe piață este sintetică, iar dozele mari ar putea fi dăunătoare sănătății.

Pentru sănătatea oaselor și a inimii, vitamina K2 în loc de K1

Multe femei iau vitamina K pentru a întări sistemul osos și a scăpa de bufeuri și de schimbările de dispoziție. Dr. Goodman spune că vitamina K2 (numită și MK-7 sau menachinona-7) este adevăratul erou. „Vitamina K2 activează substanțele care mențin calciul în oase”, spune el, adăugând că vitamina K1 nu oferă acest beneficiu. Dacă luați o pastilă de calciu, este esențial să luați K2, subliniază el. În caz contrar, acel calciu se poate acumula în vasele de sânge, crescând riscul de atac de cord și accident vascular cerebral. Dr. Goodman sugerează 45 de micrograme de K2 pe zi.

Vitamina C

De asemenea, prea multă vitamina C poate provoca greață, diaree, crampe stomacale și oboseală. Dozele mari de vitamina C pot provoca apariția pietrelor la rinichi la anumite persoane. Utilizarea pe termen lung a suplimentelor de vitamina C de peste 2.000 mg/ crește, de asemenea, reacțiile adverse.

Vitamina B9

Acidul folic este o versiune sintetică a vitaminei B9 care se găsește în suplimente și alimente fortificate. Corpul absoarbe acidul folic fortificat și suplimentele mai bine decât acidul folic natural. Acidul folic nemetabolizat (UMFA) se poate acumula în organism sub forma unei cantități mai mari de acid folic.