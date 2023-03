Așadar, cât de bune sunt suplimentele cu Omega-3 dacă vrem să prevenim anumite afecțiuni? Potrivit National Institutes of Health (NIH), în medie, adulții consumă doar 90 până la 110 din cele 250 mg zilnice necesare organismului de Omega-3.

Cel mai bine ar fi să obțineți această cantitate de Omega-3 din câteva porții de pește gras în fiecare săptămână. Dar datele arată că oamenii evită să mănânce prea mult pește sau fructe de mare, scrie EatingWell.

„Majoritatea oamenilor evită fructele de mare pentru că nu le suportă gustul, textura sau mirosul”, spune medicul nutriționist Valerie Agyeman. Alții susțin că nu știu cum cum să le pregătească. Există însă numeroase motive pentru care trebuie să introduceți acizi Omega-3 cât mai mult în dietă.

Ce sunt acizii grași Omega-3

Omega-3 sunt o familie mică, dar puternică, de grăsimi polinesaturate. Se găsesc în plante, în principal sub formă de acid alfa-linolenic (ALA) și în fructele de mare, sub formă de acid docosahexaenoic (DHA) și acid eicosapentaenoic (EPA). Oamenii obțin de obicei ALA din alimente vegetale, cum ar fi nucile, semințele de chia, soia, semințele de in și uleiul de soia. DHA și EPA sunt mai greu de obținut, deoarece se găsesc doar în pești, crustacee și alge marine. Suplimentele cu Omega-3 furnizează de obicei EPA și DHA din:

– Uleiul de pește, dar și din hamsii sau sardine. EPA și DHA se por obține și din alți pești grași precum somonul și tonul.

– Uleiul de krill provine din mici crustacee numite krill. De asemenea, conține astaxantină, un antioxidant

care poate susține sănătatea ochilor, conform unui articol publicat în ”Marine Drugs”.

– Uleiul de ficat de cod, după cum sugerează și numele, este obținut din ficautul acestui tip de pește.

– Uleiul de alge este derivat din microalge marine, ceea ce îl face singura sursă vegană de DHA și EPA.

Ce se întâmplă în organism dacă luați zilnic Omega-3

Ajunși în fiecare celulă din corp, acizii Omega-3 lucrează din greu pentru a vă menține sănătos. Iată câteva dintre principalele beneficii pentru sănătate de care trebuie să țineți cont:

Poate reduce riscul unui atac de cord

Pe lângă scăderea tensiunii arteriale și a trigliceridelor, acizii Omega-3 pot preveni formarea cheagurilor de sânge, care pot duce la atacuri de cord. O meta-analiză din 2021 a 40 de studii clinice a constatat că persoanele care au luat suplimente DHA/EPA au avut cu 13% mai puține șanse de a suferi un atac de cord.

Poate îmbunătăți funcția creierului

Creierul uman conține aproximativ 60% grăsime, iar 10 până la 20% din această grăsime este DHA. Acesta întărește membranele delicate care protejează celulele creierului, făcându-l esențial pentru sănătatea cognitivă pe termen scurt și lung. „Studiile observaționale sugerează că persoanele ale căror diete sunt bogate în grăsimi Omega-3 au un risc mai mic de declin cognitiv”, explică medicul neurolog Monica Reinagel.

Ajută în lupta împotriva depresiei

Studiile privind capacitatea Omega-3 de a lupta împotriva depresiei sunt încurajatoare. Unele cercetări, cum ar fi o revizuire din 2019, au descoperit că o doză de ≤1 gram de Omega-3 pe zi poate combate simptomele depresiei. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege modul în care acizii Omega-3 pot ajuta la gestionarea depresiei.

Sprijină vederea

Potrivit unei meta-analize din 2019 publicată în Nutrients, cercetările arată că DHA poate ameliora inflamația care provoacă uscăciunea ochilor. Anumite cercetări au arătat că suplimentele cu Omega-3 pot încetini progresul degenerescenței maculare.

Contribuie la o sarcină sănătoasă

„EPA și DHA din pește sunt esențiale pentru sănătatea creierului și a inimii mamei”, spune Agyeman. Aceste grăsimi ajută la dezvoltarea normală a creierului bebelușului, care se accelerează rapid în ultimul trimestru de sarcină. Conform unei analize din 2018, consumul de Omega-3 din alimente sau suplimente poate reduce riscul unui travaliu prematur și al nașterii unui copil cu greutate mică.