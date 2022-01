Astfel că persoanele infectate cu SARS-CoV-2 vor putea merge la centrele de evaluare ambulatorie doar cu un test antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR, fără să mai fie nevoie de bilet de trimitere. Acolo, li se va evalua starea de sănătate și vor primi tratament antiviral gratuit în regim de spitalizare de zi, indiferent de statutul de asigurat.

„Actul normativ permite operaționalizarea centrelor de evaluare ambulatorie după ce se vor încheia rapid contractele cu casele de asigurări de sănătate. E foarte important ca pacienţii să meargă în aceste centre când nu sunt într-o situaţie critică. Vom scade presiunea pe unitățile sanitare”, a explicat Alexandru Rafila.

Noi prevederi și pentru pacienții non-COVID-19

De asemenea, Ministerul Sănătății a informat că și oamenii care suferă de diverse afecțiuni medicale pot beneficia de servicii gratuite în centrele de evaluare ambulatorie.

„Pentru asigurarea unui acces cât mai rapid al persoanelor asigurate la investigații medicale paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, s-a stabilit un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la solicitare pentru realizarea investigației necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, precum și a celor diagnosticaţi cu COVID-19, după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare”, conform unui comunicat de presă.

Trebuie reamintit că miercuri, ministrul Sănătății a informat că administrarea de doze din acelaşi vaccin la intervale scurte de timp poate duce la o „suprastimulare” a sistemului imunitar al oamenilor.

Avertismentul lui Alexandru Rafila

Rafila a vorbit la televizor despre afirmaţiile lui Marco Cavaleri, şeful Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), care spune că inocularea de doze repetate de vaccin anti-COVID după cea de booster poate supraîncărca sistemul imunitar al oamenilor şi duce la oboseală în rândul populaţiei.

„Probabil că se referea la suprastimulare, dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra.

S-a discutat în unele state referitor la această doză, unii au recomandat-o exclusiv la persoanele cu deficienţe imunologice pentru că răspund mai greu la vaccinare, dar în mod evident că un vaccin care demonstrează în momentul de faţă că nu previne decât în mică măsură transmisibilitatea – e adevărat că previne formele grave şi decesul – trebuie adaptat noilor tulpini circulante şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă.

În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin gripal şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială”, a explicat acesta la Antena 3.