„Dacă ardeii kapia sunt folosiți și de sârbi și de machedoni, gogoșarii aș putea spune că aparțin în exclusivitate românilor. Nicăieri în Europa nu găsești acest ardei gras turtit cu gust unic, din care se fac cele mai bune murături. Dar înainte să-l puneți la oțet (că în saramură nu merge), vă recomand să-l mâncați proaspăt.

Plus-uri:

-dulce și alcalin, poate fi consumat și de cei care nu tolerează legumele proaspete

-are de 2 ori mai multă vitamina C și de 6 ori mai mult betacaroten (provitamina A) decât ardeiul gras verde sau galben

-bogat în acid folic, magneziu și potasiu cu efect diuretic

-sub 5% glucide și sub 30 cal/100g, pentru cine credea că tot ce e roșu îngrașă

Minus-uri:

-sezonul gogoșarilor este scurt, așa că profitați din plin, doar luna asta sunt pe tarabe

-consumați în exces colorează pielea în galben, ca și morcovii- Betacarotenul să trăiască

Porția corectă: fără număr!”, a scris medicul nutriționist Mihaela Bilic pe Instagram.